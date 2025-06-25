Policial
Desarticulat un grup implicat en 12 robatoris arreu de l'estat establerts al Tarragonès
En un operatiu conjunt entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil s’han detingut 7 persones implicades en robatoris per valor de més de 200.000 euros
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial del Camp de Tarragona, juntament amb la Guàrdia Civil, han desmantellat un grup criminal implicat en 12 robatoris a domicilis i empreses de diferents punts de l’Estat. Des del 27 de maig, s’han realitzat 7 detencions, de sis homes i una dona, a les localitats de La Pineda, La Canonja i Salou (Tarragonès), Islantilla (Huelva) i Seseña (Toledo).
A principis de febrer de 2025, l’Àrea d’Investigació Criminal de la RPCT va iniciar una investigació sobre un grup de persones establertes a Salou, especialitzades en la comissió de robatoris amb força a l'interior de domicilis, establiments i empreses.
En les primeres diligències es va constatar que els membres del grup investigat havien sostret vehicles d’alta potència, als quals van substituir les plaques de matrícula per tal d'utilitzar-los en la comissió dels robatoris. De fet, un d’aquests vehicles el van sostreure després d’entrar a robar en un domicili de Subirats d’on també es van endur més d’onze mil euros en efectiu. Per cometre els robatoris, els autors feien servir inhibidors per desactivar els sistemes d’alarmes.
Mes enllà d’aquest domicili, el grup estava especialitzat en forçar qualsevol tipus d’establiment, com va ser el cas d’un restaurant a Salou, una benzinera a El Vendrell i un saló recreatiu de Reus, entre d’altres.
Normalment, el grup es desplaçava amb tot tipus de material per accedir a l’interior de les ubicacions seleccionades a més d’utilitzar tot tipus de vestimenta fosca, guants i tapacolls per ocultar el rostre. A més, es va constatar que el grup disposava d’una elevada mobilitat territorial. Per establir-se, utilitzaven el lloguer d’apartaments turístics, que canviaven de manera freqüent amb l’objectiu d’evitar ser detectats. A més, el líder del grup, també utilitzava de manera habitual com a domicili un apartament de La Pineda.
Un entramat criminal «nòmada»
Els investigadors van confirmar que, a mitjans de febrer, els investigats s’havien desplaçat a la zona de València. Aquest fet va generar la creació d’un Equip Conjunt d’Investigació amb la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Guardia Civil de València, que a principis del passat mes d’abril va localitzar els membres del grup en una casa de lloguer a la localitat de Loriguilla (València). En menys d’un mes, el grup ja s’havia tornat a desplaçar, en aquest cas cap a Andalusia, on es va establir a la localitat d’Islantilla (Huelva).
Va ser en aquest municipi on, el 27 de maig, els investigadors van realitzar una entrada i registre en un domicili que va acabar amb tres detinguts. El mateix dia, a La Pineda se’n va produir una altra amb el resultat de la detenció del líder del grup. En el marc de les entrades, es van intervenir més d’onze mil euros en efectiu, eines i peces de roba utilitzades presumptament en la comissió dels robatoris a més de recuperar dos vehicles sostrets, diverses plaques de matrícula duplicades, un inhibidor de freqüència i diversa documentació.
En una segona fase, els agents van detenir tres persones més relacionades amb el grup. Unes detencions que es van produir el 9 de juny a la localitat de Seseña (Toledo), el 12 de juny a Salou (Tarragonès) i el 17 de juny a La Canonja (Tarragonès).
Amb la desarticulació del grup, s’ha pogut acreditar la seva presumpta participació en dotze robatoris amb força comesos en domicilis, establiments i empreses ubicades a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Saragossa, Castelló, València i Cadis. Als seus membres se’ls hi atribueixen delictes de robatori amb força, robatori de vehicle, falsificació de document públic i pertinença a grup criminal.
La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.