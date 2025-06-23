Altafulla
Suspenen temporalment el servei de barbacoes a l’Ermita de Sant Antoni pel risc d’incendis
Tot i aquesta restricció, la zona de pícnic es mantindrà oberta al públic
L’Ajuntament d’Altafulla ha suspés temporalment els mesos de juliol i agost el Servei públic de barbacoes situat a l’Ermita de Sant Antoni per motius de seguretat i en aplicació de les mesures de prevenció d’incendis forestals.
Aquesta mesura respon a l’elevat risc d’incendi que es presenta en aquesta època de l’any i té com a objectiu preservar l’entorn natural i garantir la seguretat de les persones usuàries i del conjunt del municipi.
Malgrat aquesta restricció, la zona de pícnic es mantindrà oberta al públic, però caldrà sol·licitar-ne l’ús prèviament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Altafulla.
L’Ajuntament agraeix la comprensió i la col·laboració de la ciutadania i recorda la importància de respectar les normes per a la protecció del medi ambient i la prevenció d’emergències forestals.