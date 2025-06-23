Neteja
El ple de Torredembarra vota avui l’adjudicació del contracte de la brossa a Prezero
La mesa de contractació va excloure Urbaser per incompliment dels plecs
Avui, el ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra portarà a aprovació la nova adjudicació del contracte del servei de recollida i transport de residus a l’empresa Prezero España S.A.U., per un import de 25.016.471,89 euros (IVA exclòs). El contracte tindrà una durada de vuit anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna.
Aquesta nova adjudicació es produeix arran de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que va estimar parcialment un recurs especial presentat per l’empresa Prezero, una de les licitadores juntament amb Urbaser S.A., que havia estat l’adjudicatària inicial.
El 28 d’abril, el Ple de la Corporació va aprovar l’anul·lació de l’adjudicació i la retroacció del procediment fins al moment de valoració de les memòries tècniques. Les ofertes han estat reavaluades per la mateixa empresa consultora que va assessorar en la redacció dels plecs i pels tècnics municipals. Per unanimitat, la Mesa de Contractació ha acordat excloure l’oferta d’Urbaser S.A. per incompliment dels plecs, i proposar l’adjudicació del contracte a Prezero España S.A.U.
El regidor de Residus i Neteja Viària, Raúl García, remarca que «tot aquest procés forma part del procediment habitual en licitacions complexes com aquesta, especialment quan hi ha recursos». També afegeix que «fins que es pugui formalitzar el contracte amb totes les garanties, el servei es continuarà prestant amb total normalitat».