L’Estat redacta un informe amb les al·legacions a l’Intermodal de Vila-seca
El Ministeri de Transports espera poder sotmetre aviat l’estudi informatiu a la declaració d’impacte ambiental
L’estudi informatiu de l’estació Intermodal del Camp de Tarragona a Vila-seca porta prop d’un any i mig en exposició pública. En aquest temps, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha recollit les diferents al·legacions dels ajuntaments de la demarcació i altres plataformes de transport, les quals acabaran de donar forma al projecte definitiu.
Segons ha pogut saber el Diari Més, actualment el ministeri està redactant un informe amb totes les argumentacions que ha rebut durant aquest període. Un cop finalitzat aquest document, l’estudi haurà de passar pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, qui haurà d’elaborar la declaració d’impacte ambiental. Segons apunten els responsables de Transports, s’espera entregar aquest document «com més aviat millor».
De moment, la previsió de l’inici d’obres es manté pel 2026, una fita que sembla factible tenint en compte que la declaració d’impacte ambiental pot tardar uns quatre o cinc mesos en estar enllestida.
Amb un pressupost de 85 milions d’euros, el projecte de l’estació Intermodal va rebre, almenys, al·legacions dels ajuntaments de Vila-seca, Reus i Tarragona, els més propers a l’equipament.
Per part de Vila-seca, la principal objecció és la connexió de l’equipament amb la T-11, ja que inicialment només es preveu un ramal d’accés. A més, el consistori que acollirà l’estació reclama una millor connexió amb el nucli de la Plana i garantir l’accés amb bicicleta.
L’Ajuntament de Reus, un dels principals defensors del projecte en els últims temps, també va presentar un important paquet d’al·legacions l’any 2024. La majoria d’aquestes tenien a veure amb la connectivitat, reclamant connexions amb llançadora cap a l’estació de Camp de Tarragona i l’Aeroport de Reus o la previsió d’una parada per regular el bus urbà. A més, també van subscriure les consideracions de Vila-seca.
Les peticions de Tarragona són ben diferents, ja que la capital demana no perdre freqüència de trens regionals ni quedar aïllada. L’Ajuntament projecta al seu POUM una altra estació intermodal urbana a l’Horta Gran, motiu que ha causat una divisió metropolitana aquest any.
En qualsevol cas, des del Ministeri de Transports es mostren determinats a tirar endavant el projecte de l’Intermodal a Vila-seca, mentre que l’estació tarragonina podria ser un equipament complementari. Des de la Generalitat de Catalunya tampoc descarten la «compatibilitat» de les dues estacions.