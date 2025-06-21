Successos
Dos incendis de vegetació a la Canonja en poques hores durant aquesta matinada
Els focs han cremat 7.000 metres quadrats de matolls i vegetació baixa en dos punts diferents del municipi
La Canonja ha registrat dos focs de vegetació aquesta matinada de dissabte, en un interval de poques hores. El primer incendi s’ha declarat a la 1.43 h a l'avinguda del Sector Nord del municipi, on s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat. Les flames han afectat uns 5.000 metres quadrats de matolls. El foc ha estat extingit cap a les 2.37 h.
El segon incendi s’ha produït a les 4.18 h en un camp de conreu situat darrere del CAP de la Canonja, a 200 metres de l'anterior. En aquest cas, els Bombers han activat dues dotacions. El foc ha cremat aproximadament 1.000 metres quadrats de vegetació baixa.
Els dos incendis han estat controlats amb rapidesa i no han causat danys personals ni afectacions a infraestructures properes.