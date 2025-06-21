Diari Més

Dos incendis de vegetació a la Canonja en poques hores durant aquesta matinada

Els focs han cremat 7.000 metres quadrats de matolls i vegetació baixa en dos punts diferents del municipi

Imatge d'un dels incendis d'aquesta matinada

Bombers de la Generalitat

Marta Omella
Marta Omella
Tarragona

La Canonja ha registrat dos focs de vegetació aquesta matinada de dissabte, en un interval de poques hores. El primer incendi s’ha declarat a la 1.43 h a l'avinguda del Sector Nord del municipi, on s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat. Les flames han afectat uns 5.000 metres quadrats de matolls. El foc ha estat extingit cap a les 2.37 h.

El segon incendi s’ha produït a les 4.18 h en un camp de conreu situat darrere del CAP de la Canonja, a 200 metres de l'anterior. En aquest cas, els Bombers han activat dues dotacions. El foc ha cremat aproximadament 1.000 metres quadrats de vegetació baixa.

Els dos incendis han estat controlats amb rapidesa i no han causat danys personals ni afectacions a infraestructures properes.

