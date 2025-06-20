Patrimoni
La Torre de Virgili ja llueix el seu aspecte original després de la seva restauració
Aquesta antiga torre de vigilància està datada del segle XVI i situada al terme municipal de Vila-seca
Port Tarragona i l'Ajuntament de Vila-seca han inaugurat aquest divendres la restauració de la Torre de Virgili. Aquest element patrimonial, catalogat com Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya, ha experimentat una important transformació que ha consolidat la seva estructura i elements arquitectònics. La restauració ha tingut un pressupost de mig milió d'euros, que s'ha finançat íntegrament mitjançant la subvenció que l’APT, en col·laboració amb l'Ajuntament de Vila-seca, que va obtenir el programa ‘2% cultural’ gestionat pel Ministeri de Cultura, juntament amb el Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible i el Ministeri d'Habitatge.
L'acte de presentació dels treballs de recuperació d'aquesta construcció, datada del segle XVI, ha comptat amb la participació de la directora corporativa de Puertos del Estado, Pilar Parra; el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà Surribas, l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura Xatruch, i la subdelegada del Govern, Elisabet Romero.
La Torre de Virgili es troba a Vila-seca, prop del nucli de la Pineda i en l'extrem dels terrenys que ocupa la Zona d'Activitats Logístiques de Port Tarragona. Amb la seva restauració, l’Autoritat Portuària ha fet un pas important dins de la seva aposta per recuperar el patrimoni històric que es troba dins del domini públic portuari. Així mateix, els treballs d'adequació i recuperació d'aquesta antiga torre de vigilància permetran la seva divulgació, ja que s'han adequat els accessos perquè el seu exterior sigui visitable, i en un futur també el seu interior, i la torre pugui quedar integrada en la ruta patrimonial municipal de Vila-seca.
El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha reivindicat el valor històric de la Torre de Virgili, que «concentra bona part de la història d'aquest territori en els últims segles, des de l'època dels atacs de pirates fins a la Guerra Civil, en ple segle XX». A més, Castellà ha constatat que restaurar la Torre de Virgili i deixar-la a punt perquè sigui visitable «ens permet ampliar la Ruta Patrimonial del Port de Tarragona i acostar-la també a Vila-seca».
Per part seva, l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha expressat la seva satisfacció per l'esforç que l'Ajuntament de Vila-seca ha realitzat per a dur a terme l'actuació que ha permès recuperar la Torre de Virgili, seguint la línia de recuperació d'altres elements emblemàtics del patrimoni històric vila-secà, com la Torre d'en Dolça o el Castell de Vila-seca.
La directora corporativa de Puertos del Estado, Pilar Parra, ha recordat que el programa del 2% Cultural destinarà 650.000 euros per a la rehabilitació de les façanes dels Tinglados del Moll de Costa de Port Tarragona.
Recuperar el seu aspecte original
Els treballs de restauració de la Torre de Virgili van començar l’agost passat. L'actuació ha solucionat les greus lesions que presentava la construcció. Entre les diferents actuacions que s'han dut a terme, destaca la restauració de la façana, perquè llueixi un aspecte el més semblant a l'original. En l'exterior també s'han adequat els accessos, la qual cosa permetrà que aquesta torre s'inclogui dins de rutes patrimonials.
Així mateix, s'han fet importants treballs a l'interior, per a conservar l'edifici i facilitar l'accés d'un ús públic futur que permeti el seu accés de forma regulada. La torre compta amb quatre plantes: planta baixa, primera, segona i una teulada. Els treballs a l'interior principalment s'han centrat en les plantes superiors, que van sofrir el despreniment de part de la coberta, la qual cosa va deixar al descobert el seu interior.
La Torre de Virgili és una construcció datada del segle XVI, amb afegits posteriors, i està catalogada com Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Considerada una torre de vigilància, controlava el major camp visual possible del Mediterrani i la seva funció era, fonamentalment, de defensa estratègica, controlant el trànsit de vaixells en tota la zona i alertant a la població de l'arribada de vaixells pirates.
Aquesta torre, en concret, va pertànyer a la influent família de Ca Virgili, de Vila-seca. Quan va deixar d'usar-se com a torre de vigilància, va tenir altres funcions. Durant la Guerra Civil es va utilitzar com a torre de vigilància del camp d'aviació de la Pineda. A pocs metres de la torre, es conserven dues de les tres entrades que tenia el refugi subterrani construït també en aquesta època.