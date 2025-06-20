Ciència
Obre l’espai Mammuthus de la Canonja: «un viatge d’un milió d’anys»
L’equipament compta amb les troballes originals del Barranc de la Boella i tecnologia interactiva «de primer nivell»
L’espai Mammuthus, el centre d’interpretació del Jaciment del Barranc de la Boella, celebra avui la seva inauguració. La Canonja disposa així d’un nou equipament museístic en el qual ha invertit més de cinc milions d’euros, sufragats pràcticament amb fons municipals i alguna aportació de la Diputació de Tarragona.
La història del Mammuthus neix l’any 2007, quan després d’una excavació d’urgència es van trobar unes defenses (ullals) de mamut. Posteriorment, les excavacions del Barranc de la Boella, a tocar del nou equipament, van permetre constatar migracions d’homínids africans fa un milió d’anys, un fet únic a Europa.
Per poder posar en valor aquestes troballes, l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i l’Ajuntament de la Canonja van coincidir en la necessitat de dissenyar un centre d’interpretació de les restes. Així, al nou equipament es podran contemplar i estudiar les restes originals de les prop d’una trentena d’animals prehistòrics que van habitar aquest territori i les eines que feien servir aquelles societats primigènies.
La filosofia del museu s’exposa des de la seva entrada. A l’esquerra trobem la joia de la corona, els ullals de mamut. A la dreta, una recreació d’una família d’Homo antecessor amb una de les eines que els va ajudar a sobreviure entre aquests grans animals.
A l’interior, podem trobar una museïtzació «interactiva i de primer nivell» tal com assenyala l’alcalde, Roc Muñoz. Pantalles tàctils amb reproduccions en tres dimensions expliquen com vivien les diferents espècies en aquest espai, al costat de les restes originals.
«Obrim una nova etapa d’un viatge que va començar fa un milió d’anys», asseverava Palmira Saladié, investigadora de l’IPHES. L’acadèmica assenyala que aquest també serà «un espai científic» que servirà per a les «desenes d’investigadors internacionals» que visiten cada any el Barranc de la Boella.
Saladié assenyala que la mostra del museu «és permanent», però s’anirà renovant amb les diferents troballes del jaciment. Tot i que s’han excavat eines, encara no s’ha pogut trobar cap resta humana al jaciment de la Boella. La investigadora assenyala que és «difícil», però mantenen l’esperança de rescatar alguna resta d’homínids.
El Mammuthus, que estarà plenament operatiu durant la quinzena vinent, està adreçat principalment a un públic familiar. L’empresa que gestiona el museu oferirà tres tallers de manera complementària a la visita. Durant el curs escolar, l’Ajuntament de la Canonja vol apostar per les visites de col·legis i instituts.
L’alcalde tampoc descarta adherir el museu a una xarxa catalana o aliar-se amb altres empreses com PortAventura. Muñoz no es va aventurar a dir la previsió de visitants que esperen.
El futur planetari
El Mammuthus es troba en una parcel·la de més de 1.000 metres quadrats que va comprar l’Ajuntament. En aquest espai hi ha projectat un planetari digital que ajudarà a complementar l’oferta del museu. Roc Muñoz assegura que el projecte constructiu ja està «pràcticament enllestit» i esperen poder començar les obres a inicis de l’any vinent.
Des de l’Ajuntament assenyalen que la finca pot servir per ampliar aquest espai divulgatiu. A més, la sala polivalent del Mammuthus –que actualment serveix per projectar audiovisuals i fer activitats– també servirà al consistori per programar conveccions i trobades.