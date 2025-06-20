Recerca
L’IRTA tindrà una granja d’insectes pel consum humà a Constantí
L’institut d’investigació treballa en pinso per porcs fet de farina d’aquests petits animals
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) preveu obrir a Constantí, a Mas Bové, una granja d’insectes per al consum humà l’any vinent. Actualment, l’empresa pública ja disposa d’una granja on s’estan estudiant farines d’insectes que es puguin utilitzar per a pinso per a porcs.
«Tenim una planta on produïm l’insecte i després el transformem en farina. Aquesta farina la donem als diferents animals que tenim aquí, en aquest cas hem començat amb els garrins, per veure com podem substituir proteïnes d’origen vegetal que venen de fora i que no les produïm aquí a casa nostra per proteïnes d’insectes», va explicar ahir Josep Usall, director general de l’IRTA.
Més enllà, el responsable de la institució va avançar que a Constantí es construirà una planta de biogàs. «Sabem que a Catalunya produïm moltes dejeccions ramaderes i estem convençuts que les podem utilitzar per produir energia. Per tant, aprofitem aquestes dejeccions per produir energia. Aquesta energia, a més, també serveix per alimentar les mateixes granges que tenim aquí», va indicar Usall.
L’IRTA se centra en la recerca i innovació per a afrontar els reptes de futur del sector i ajudar-lo en la seva transformació. En aquest sentit, l’ús de l’aigua, en ple canvi climàtic, és un element molt important. «També el que volem fer és reaprofitar l’aigua. Per tant, posarem a marxa també sistemes experimentals més moderns de filtració d’aigua per poder tornar a utilitzar aquesta aigua a les mateixes granges», va dir Usall.
«I després aquestes dejeccions que queden les transformarem en un fertilitzant ric per fertilitzar els nostres camps. Perquè sabem que amb la quantitat de nitrogen que produïm a Catalunya podria fertilitzar tots els nostres camps i, per tant, tampoc no ens caldria importar nitrogen orgànic de fora», va sentenciar el director general.
L’últim gran projecte entre mans de l’IRTA al territori gira entorn la fruita seca, que inclou la recerca per adaptar el cultiu de l’avellana al canvi climàtic. Des de noves plantacions, a nous sistemes de rec, noves varietats, i també l’efecte de noves plagues i malalties.
Integració VITEC
A banda, l’empresa pública, que enguany compleix 40 anys, està en procés d’incorporar el Centre Tecnològic del Vi de Falset (VITEC). «A finals d’any, principis del 2026, Vitec estarà integrat. Donarà més capacitat a l’Irta per a treballar en temes de viticultura», va explicar Usall.
El director general va visitar Mas Bové en el marc la taula institucional de l’IRTA a Tarragona, amb representants de l’administració i del sector al territori. «Demanem als actors que ens expliquin quines necessitats tenen per a nosaltres poder orientar la recerca cap allà», va concloure Josep Usall.