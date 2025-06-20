Policial
Detenen tres individus per delictes contra el patrimoni a Torredembarra
Un dels detinguts va forçar la porta d’accés al pàrquing dels Filadors i va trencar la vidriera de l’oficina d’atenció al client
La Policia Local de Torredembarra ha dut a terme tres detencions en els darrers dies relacionades amb delictes contra el patrimoni, gràcies tant a la col·laboració ciutadana com a la resposta ràpida dels agents.
El 10 de juny, al voltant de les 11 h, la Policia Local va detenir un home, veí de Torredembarra, com a presumpte autor d’un delicte de danys després de rebre l’avís d’una ciutadana que havia observat com aquest individu trencava els vidres d’un vehicle estacionat en un solar situat al costat del CAP.
La matinada del 15 de juny, al voltant de la 1 h, es va detenir un veí de Tarragona com a presumpte autor d’un robatori amb força i d’un delicte de danys. La intervenció es va iniciar gràcies a l’avís d’un ciutadà que va alertar la Policia en veure un home forçant la porta d’accés al pàrquing dels Filadors. Un cop al lloc dels fets, els agents van comprovar que la vidriera de l’oficina d’atenció al client estava trencada i van localitzar a l’interior de l’aparcament un individu que portava material presumptament sostret: diverses targetes de zona blava, una PDA del personal de control d’estacionament i altres objectes.
Aquell mateix dia, al migdia, la Policia Local va detenir un altre home, veí de Torredembarra, arran de la denúncia d’un ciutadà que informava que li havien sostret la cartera amb targetes de crèdit i que estava rebent notificacions de compres en diversos establiments. A través de les imatges de seguretat d’un dels comerços, els agents van identificar l’autor dels fets, conegut per la Policia Local. Se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte de furt lleu i un delicte d’estafa bancària.