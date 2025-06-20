Societat
Justícia indemnitzarà econòmicament la família de la cuinera assassinada a la presó de Mas d'Enric
La Generalitat reconeix el «dany» causat als familiars i assumeix la responsabilitat civil
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica indemnitzarà econòmicament la família de la cuinera assassinada a la presó de Mas d'Enric, al Catllar, el 13 de març de 2024, en mans d'un intern. Segons ha avançat El País, quatre familiars rebran 40.446 euros per part de la Generalitat, tot i que demanaven 1,7 milions d'euros.
El tribunal avaluador assegura que els equips penitenciaris «no van valorar adequadament» els antecedents de l'homicida abans de destinar-lo a la cuina. Consideren que és un «inadequat per a una persona amb antecedents homicides». El diari apunta que l'informe destaca una «negligència manifesta dels serveis penitenciaris». Ara la família pot recórrer la decisió a través de la via judicial ordinària.
Fonts del Departament de Justícia indiquen que els familiars de la víctima van interposar una reclamació patrimonial davant del departament. Amb la indemnització, la Generalitat reconeix el «dany» que han patit els familiars de la víctima i assumeixen la responsabilitat civil.
Justícia va adoptar diverses mesures de seguretat per prevenir que es pugui repetir una situació semblant. Arran d'aquest cas, els interns penats per delictes d'extrema violència no poden tenir accés a objectes perillosos com ara ganivets.