Ciència
Vila-seca esdevé l’epicentre de la recerca en turisme durant el congrés internacional ATLAS
Acadèmics de tot el món debaten sobre el turisme i els seus efectes a l’habitatge o la mobilitat
Vila-seca ha estat escollit aquest any com la seu del congrés internacional ATLAS, un dels més prestigiosos del món en la recerca turística. Ahir es va celebrar la sessió inaugural, dedicada a la mobilitat d’aquest sector i els nous fluxos que es generen. Sobre la taula també es posaran qüestions com el decreixement, l’impacte social del turisme i les seves afectacions amb la crisi de l’habitatge.
La ponència principal de la primera jornada va ser a càrrec del professor Scott Cohen, autoritat reconeguda en l’estudi de mobilitats vinculades a l’estil de vida. Cohen remarca que la Costa Daurada viu encara «un turisme de masses», especialment basat en els parcs temàtics. L’acadèmic considera que els nous moviments com els «nòmades digitals» poden suposar una oportunitat pel territori, però també posar en risc algunes qüestions de la vida social a la demarcació.
El cas de Vila-seca, així com la resta de la Costa Daurada, serà exposat durant aquests dies amb acadèmics de tot el món, per tal de buscar solucions compartides envers els canvis als quals està sotmès el turisme. Aaron Gutiérrez, director del Departament de Geografia de la URV i un dels organitzadors de l’acte, expressa que el congrés «situa Vila-seca com un cas d’estudi rellevant».
Alguns dels temes locals que es donen a conèixer són la renaturalització del passeig marítim, les regulacions en marxa dels habitatges d’ús turístic o l’ús del transport públic per part dels visitants, el qual és «molt elevat» a la Costa Daurada. «Vila-seca és un bon exemple dels canvis que es viuen globalment», apunta Gutiérrez.
En aquesta línia, l’acadèmic assegura que «el turisme és un fenomen global que necessita respostes polítiques locals». Gutiérrez demana que, davant els canvis actuals, és necessari «posar el turisme com un element nuclear en les polítiques públiques».
Creixement infinit
Salvador Anton, investigador principal del GRATET i també organitzador del congrés, apunta a «una gran paradoxa» en el mercat actual, ja que «la demanda sembla créixer de manera infinita», mentre que les destinacions no donant l’abast per cobrir-la. Aquesta situació obliga a «posar límits», segons relata l’acadèmic.
Anton explica que aquest congrés té l’objectiu «d’intentar entendre que està passant» amb el turisme, tot entenent que «és un sector complex». La trobada té com a eix vertebrador les «transformacions», socials, ambientals i econòmiques que es viuen en el turisme. Anton explica que no hi ha «receptes màgiques» per donar resposta a aquests canvis i que les solucions «depenen de la destinació».
Anton considera que la població i les administracions públiques de la Costa Daurada estan «preparades per assumir els canvis que ha de viure el sector», tot i que la incertesa d’aquests pot generar recels. En qualsevol cas, l’investigador aposta pel «coneixement» per trobar les solucions òptimes als reptes del turisme del futur.