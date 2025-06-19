Medi ambient
Territori autoritza transvasar 1.500 metres cúbics de sorra de Torredembarra a Altafulla
La Torre s’oposa «frontalment» a l’operació i el municipi veí els acusa «d’allargar el procés»
Prop de dues setmanes després d’aturar el transvasament de sorra de Torredembarra a Altafulla, el departament de Territori de la Generalitat ha dictat una nova sentència. Segons ha pogut saber el Diari Més, s’ha autoritzat el trasllat de 1.500 metres cúbics de sorra, vora un 10% del previst inicialment (14.692 m³).
Segons els càlculs de les administracions locals, aquests treballs requeriran un centenar de camions i uns dos dies d’activitat. L’ajornament es va produir després de constatar la presència d’un niu de corriol camanegre, espècie protegida, a la platja de la Paella. Ara, Territori ha designat a l’entitat ecologista Gepec per supervisar l’operació i la protecció d’aquesta au.
Els dos ajuntaments implicats es van reunir aquesta setmana amb tècnics del departament, així com responsables de Costes de l’Estat i de Ports de la Generalitat, per cercar «solucions consensuades». L’objectiu no es va assolir, ja que el consistori torrenc es va oposar «frontalment» al trasllat, un fet que no ho condiciona.
«No és el moment de fer cap extracció», assevera Vale Pino, alcalde de Torredembarra, tot reiterant les «afectacions» que generen uns treballs així en plena temporada alta. El batlle remarca que tot el plenari municipal, inclosa l’oposició, es va mostrar contrària al moviment.
L’alcalde considera que «no podem fer extraccions cada any», apuntant que el transvasament ha generat una llacuna a la platja de la Paella. El trasllat de sorra respon a un compromís del Port de Torredembarra, que ha de compensar les afectacions de l’espigó. Pino demana que els transvasaments responguin «a criteris tècnics i no contractuals» i alerta que les extraccions poden tenir «conseqüències dramàtiques» al seu municipi.
Allargar el procés
Des de l’altre costat de la Punta de la Galera, la versió dels fets és diferent. Alba Muntadas, coalcaldesa d’Altafulla, lamenta «haver arribat a aquest extrem» i acusa el consistori veí d’haver propiciat un «allargament» del procés.
L’edil considera que l’operació es podria haver fet «entre l’abril i el maig» quan ja hi havia negociacions en marxa. Muntadas considera que la redimensió del transvasament és «adequada» en criteris ecològics i econòmics.
En paral·lel, l’Ajuntament d’Altafulla ha iniciat un «moviment intern de sorra» dels extrems al centre de la seva platja. Si l’autorització del departament els hi arriba en els dies vinents, demanaran l’aportació de Torredembarra, però abans avaluaran els resultats de la seva operació.
La data del trasllat continua sent una incògnita. El Port de Torredembarra és qui ho haurà de determinar amb el vistiplau del Gepec i de Ports de la Generalitat.
L’ocell que determinarà el transvasament
Pedro assenyala que el moviment dels camions pot esclafar els polls, que tarden un mes a poder volar. Durant els vols de Sant Joan s’espera un segon període de posta, així que fins a l’agost no estarà garantida la seguretat de l’animal.
Des del Gepec consideren que la Generalitat ha de ser «responsable» de la protecció d’aquest ocell. A més apunten que les extraccions de sorra només funcionen com «pegats» i demanen «desconstruir els espigons» per podar fi a aquestes dinàmiques.