Judicial
Llibertat a disposició del jutjat per a 18 detinguts en l'operatiu policial a Salou contra el top manta
La causa queda oberta per delicte contra la propietat industrial i organització criminal
El Jutjat d'Instrucció número 3 de Tarragona ha decretat aquest dijous llibertat a disposició de la justícia per a 18 des 19 detinguts en l'operatiu policial a Salou contra el top manta que va tenir lloc dimarts. Segons ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tots 18 han passat avui a disposició del jutjat, i després de declarar han quedat en llibertat.
La causa queda oberta per delicte contra la propietat industrial i organització criminal. El dinovè detingut ho va ser per alterar l'ordre públic, i no ha passat avui a disposició de la justícia. L'operatiu va comptar amb uns 300 agents dels Mossos i la Policia Nacional, que van fer una desena d'escorcolls, també a Reus i les Borges del Camp.
Els dos cossos policials van actuar de matinada i a banda dels dinou detinguts es va comissar gran quantitat de material falsificat. Hi va haver una desena d'escorcolls en habitatges i magatzems: sis a Salou i la resta a Reus i les Borges del Camp (Baix Camp).
Un grup de manters va reaccionar als escorcolls amb llançaments de pedres contra la línia policial. Tres mossos van resultar ferits lleus i hi va haver danys a vehicles particulars i policials.