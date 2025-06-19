Constantí
L'IRTA desplega nous projectes sobre la proteïna d'insectes i la generació de biogàs a Mas Bové
El centre tarragoní també investiga la resiliència del cultiu d'avellana al canvi climàtic i a les noves plagues
Un estudi sobre la resiliència al canvi climàtic de l'avellaner, una granja d'insectes per fer pinsos per animals, i una planta de biogàs de dejeccions ramaderes i altres restes agrícoles són els tres grans projectes que l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) té en marxa al centre de Mas Bové, a Constantí. També s'està equipant una nova planta per investigar com detectar els «danys ocults» a olives i fruits secs que provoquen noves plagues i que afecten la qualitat de la producció. L'IRTA ha celebrat la sisena edició de la taula institucional on s'han explicat a les principals institucions de Tarragona els reptes i les solucions que el centre està implementant i on s'han recollit demandes i reptes del sector.
El primer projecte que s'ha destacat en la taula institucional de l'IRTA a Tarragona és AdaptEx, un projecte transversal que inclou la recerca per adaptar el cultiu de l'avellana al canvi climàtic, des de noves plantacions, a nous sistemes de rec, noves varietats, i també l'efecte de noves plagues i malalties. AdaptEx és iniciativa finançada pel Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya on participen més d'una cinquantena d'experts i també inclou recerca sobre la vinya els cultius extensius.
El segon gran àmbit que desplega el centre de Mas Bové de l'IRTA és la proteïna complementària, «un sector emergent amb fort creixement internacional, que es preveu que arribi als 7.500 milions de dòlars a escala global, amb Europa com a motor clau». La recerca a Catalunya la lidera el centre de l'IRTA d'Innovació en Proteïna Alternativa (CiPA), que genera coneixement per a la producció d'ingredients i aliments proteics per a persones o animals a partir de vegetals, insectes o algues.
A Mas Bové s'ha posat en marxa una granja d'insectes, per a enriquir amb les seves proteïnes els pinsos per animals. La prova pilot es fa en una granja de garrins del mateix centre. «Tenim una planta on produïm l'insecte, després el transformem en farina, i aquesta farina la donem als diferents animals que tenim aquí. Hem començat amb garrins, per veure com podem substituir proteïnes d'origen vegetal que venen de fora», ha detallat Josep Usall, director general de l'IRTA.
Finalment, també s'ha parlat de la nova planta pilot d'anàlisi de danys en olives i fruita seca de Mas Bové i que permetrà millorar la detecció i caracterització de danys interns no visibles en aquests fruits a l'entrada del procés industrial. Això ha de permetre «la correcta classificació de partides» i evitar pèrdues de qualitat en el procés de comercialització.
Energia i economia circular
Un dels grans projectes a Mas Bové és també la nova planta de biogàs amb què es vol abastir les granges del centre i estudiar com millorar el reaprofitament de les dejeccions i també del cicle de l'aigua. «Posarem en marxa també sistemes experimentals i més moderns de filtració d'aigua per poder tornar a utilitzar aquesta aigua a les granges i, després, aquestes dejeccions que queden les transformarem en un fertilitzant ric per fertilitzar els nostres camps. Perquè sabem que amb el nitrogen que produïm a Catalunya, podríem fertilitzar tots els nostres camps i, per tant, tampoc no ens caldria importar nitrogen inorgànic de fora», ha explicat Usall.
El centre VITEC de Falset dins de l'IRTA
Usall també ha anunciat que s'ha iniciat el procés d'integració del Centre Tecnològic del Vi (VITEC) dins l'IRTA, previst per al 2026. Aquesta integració, promoguda pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA), garantirà la viabilitat de VITEC i reforçarà el compromís del Govern amb la recerca vitivinícola. El centre mantindrà la seva seu, equipaments i marca al municipi de Falset i s'impulsarà una unitat mixta de recerca amb la Universitat Rovira i Virgili (URV). El director general de l'IRTA ha apuntat que s'està duent a terme l'anàlisi de la situació financera i tècnica i elaborant el dossier per a un acord de Govern que autoritzi la integració.