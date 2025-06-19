Equipaments
La Canonja estrena l'Espai Mammuthus on s'exposen les peces originals del jaciment de la Boella
L'equipament, amb un cost de més de 5 milions d'euros, obrirà portes al públic en un termini de quinze dies
La Canonja incorpora l'Espai Mammuthus, un centre d'interpretació del jaciment de la Boella, on s'exposen de forma permanent una cinquantena de peces originals. L'equipament, amb un cost superior als 5 MEUR, s'inaugurarà divendres i obrirà al públic en un termini de quinze dies.
La peça més destacada del jaciment, les defenses d'un mammuthus meriodionalis, dona la benvinguda a l'espai. «Demà obrirem una nova etapa d'una aventura que va començar fa un milió d'anys, quan una sèrie d'éssers humans van arribar al Camp de Tarragona i van fer una sèrie d'activitats de les quals en podem extreure un coneixement que està contribuint al canvi de paradigma en l'evolució humana», ha afirmat Palmira Saladié, investigadora de l'IPHES.