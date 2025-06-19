Successos
Busquen un pres de Mas d'Enric fugat durant una sortida programada
Els Mossos afirmen que l'home no és perillós i hi ha en marxa un dispositiu per localitzar-lo
Els Mossos d'Esquadra busquen un intern de la presó de Mas d'Enric que s'ha fugat del centre penitenciari aquest dijous durant una sortida programada. Segons ha avançat 'Diari de Tarragona' i ha pogut confirmar l'ACN, els fets han succeït passades les deu del matí durant un passeig pels voltants de la presó. Segons han indicat els Mossos l'home no està considerat com a perillós i hi ha en marxa un dispositiu per localitzar-lo.