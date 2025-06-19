Infraestructures
Així és la nova estació ferroviària de Salou-PortAventura
La instal·lació compta amb un modern edifici de viatgers de 1.000 m2 i un aparcament amb més de 200 places
Adif ha inaugurat aquest dijous la nova estació ferroviària de Salou-PortAventura, que ha representat una inversió de 15,7 milions d’euros. La nova instal·lació és més moderna, funcional, àmplia, segura, eficient, plenament accessible, sostenible i dimensionada per acollir la demanda actual i futura.
En paraules del president d’Adif, Pedro Marco, la nova estació «està pensada per i per als viatgers, amb amplis espais, carregadors elèctrics, marquesines en andanes i aparcaments...». A més, ha afegit, «si fos necessari, en el futur es podrien incorporar dos vies més».
La infraestructura compta amb dues vies i dues andanes, un modern i funcional edifici de viatgers de 1.000 m2 amb accessos per a vianants i vehicles, i un aparcament amb més de 200 places dotat amb punts de recàrrega.
Per la seva part, l’edifici de l’estació compta amb un vestíbul a la part central i en els extrems es localitzen els dos accessos des de Salou i des de PortAventura. La banda més exterior, encarada cap al passeig del 30 d’Octubre, és oberta i gairebé transparent, formant la façana principal de l’edifici. Conté, entre d’altres, els locals per a serveis de cafeteria i atenció al client per a operadors ferroviaris.
La banda interior, per la seva part, es reserva a espais associats a l’explotació ferroviària, a més dels lavabos públics, configurant-se com dos blocs entre els quals es troba el pas a andanes.
Accessos
Els accessos es realitzen a través de rampes que permeten assolir la cota de les andanes. En el costat Salou s’accedeix des del passeig del 30 d’Octubre mitjançant dos plataformes separades, una per a vianants i una altra per a vehicles. Aquest accés es configura com la porta principal d’entrada a l’estació, i des d’ella s’efectuarà la connexió a futur amb els equipaments urbans previstos per l’Ajuntament.
Per la seua part, l’accés del costat PortAventura es realitza des de l’avinguda de Joan Fuster i és per a ús exclusivament per als vianants, per atendre els fluxos al parc temàtic.
Aparcament
L’accés per a vehicles des del passeig del 30 d’Octubre compta amb un carril per sentit fins la plaça de l’estació i l’aparcament. El vial genera un espai previ a l’accés a l’edifici on es localitza la zona de parada de taxis i kiss&ride, protegida per una marquesina, i on es produeix el gir de vehicles de retorn al passeig del 30 d’Octubre.
En aquesta zona es troben també l’entrada i sortida de l’aparcament, que compta amb 210 places per automòbils (10 d’elles adaptades a persones amb mobilitat reduïda), majoritàriament protegides mitjançant marquesines, i 12 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. A més, l’estació disposa d’un aparcament per a motos al costat del vial d’accés i un altre per a bicicletes a la plaça de l’estació, i un tancament que delimita tot l’àmbit.
La construcció de la nova estació compta amb finançament europeu a través dels NextGenerationEU.