Successos
Una incidència a Vila-seca afecta la circulació a l'R14, l'R15 i l'R16
També hi ha retards a l'R4 per l'avaria d'un tren a l'estació de la Granada
Una incidència a la infraestructura a les proximitats de l'estació de Vila-seca afecta la circulació de l'R14, l'R15 i l'R16. Els trens d'aquestes línies poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut al pas per Vila-seca. Tècnics d'Adif treballen en la seva reparació.
D'altra banda, l'R4 registra retards que poden superar els 20 minuts per l'avaria d'un tren a l'estació de la Granada (Alt Penedès), segons ha informat Renfe. Els trens afectats són els que tenen origen Sant Vicenç de Calders.