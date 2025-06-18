Oci
PortAventura World ofereix programació especial i noves experiències aquest estiu
El proper 21 de juny s’estrena la nova versió de FiestAventura 30 Aniversari
PortAventura World, en l’any del seu 30è aniversari, dona la benvinguda a una temporada estiuenca que promet ser inoblidable: noves experiències, emocions per a totes les edats, espectacles renovats i nits que deixen empremta, amb un ampli horari d’obertura que s’allarga fins a les 23:30 h. Tot en un entorn privilegiat vora el mar a la Costa Daurada, on l’adrenalina, el descans i l’entreteniment estan assegurats, convertint cada dia en unes vacances per al record.
Per la seva banda, Caribe Aquatic Park amb més de 50.000 m² de vegetació exòtica, palmeres, platges artificials i piscines d'onades es converteix en el gran refugi estiuenc del resort. Tobogans vertiginosos, zones familiars i racons de relaxació es combinen per oferir una experiència sense rellotges ni presses. Entre les seves 16 atraccions destaca King Khajuna, un dels tobogans de caiguda lliure més alts d’Europa, que llança els més valents des de 31 metres de pura adrenalina.
A PortAventura Park, l’aventura es multiplica. Sis mons temàtics transporten els visitants a llocs fascinants, amb atraccions que ofereixen un respir de la calor, com Tutuki Splash, Grand Canyon Rapids, Silver River Flume o Angkor. A més, per als amants de l’adrenalina, no poden faltar icones com Shambhala, Dragon Khan o Furius Baco durant la seva visita.
Aquest estiu, el resort suma una nova experiència pionera El Diablo Neo, la primera muntanya russa del món amb realitat mixta, que reinterpreta el clàssic El Diablo - Tren de la Mina en un viatge immersiu per la mitologia mexicana.
Per la seva banda, Ferrari Land ofereix a famílies i amants del motor experiències inspirades en la famosa escuderia italiana, amb grans aventures com Red Force, la muntanya russa més alta i ràpida d’Europa, i d’altres més relaxades per a tots els públics i edats.
30è aniversari
A partir del proper 21 de juny, les nits d’estiu viuran un moment històric amb l’estrena de la nova versió de FiestAventura 30 Aniversari. L’espectacle nocturn més emblemàtic del resort incorpora enguany més de 300 drons que ompliran el cel de Mediterrània amb coreografies lluminoses en homenatge als 30 anys d’història del resort. Un tancament de dia espectacular que fusiona música, foc, aigua i tecnologia d’avantguarda en una experiència visual única.
Oferta hotelera de qualitat
PortAventura World compta amb sis hotels tematitzats, com l’Hotel Gold River, inspirat en el llunyà oest, o l’Hotel PortAventura, que et transportarà a una hisenda mexicana. Per a aquelles famílies que vulguin combinar les seves vacances de sol i platja amb l’oci dels parcs temàtics, Ponient Hotels by PortAventura World ofereix quatre hotels amb estades flexibles a Salou i Vila-seca, amb trasllats inclosos als parcs, ara amb la incorporació del nou Ponient Marinada. Cadascun dels deu hotels està equipat amb grans piscines, perfectes per refrescar-se aquest estiu. Amb allotjaments ideals per a famílies, parelles o grups d’amics, aquesta proposta hotelera reforça l’aposta del resort per un model de vacances que combina sol, platja, comoditat i diversió total des del primer fins a l’últim dia.