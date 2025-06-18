Societat
La 25a Nit de Bruixes d'Altafulla comptarà amb nous espais, més activitats i més parades
L’eix temàtic d’aquest any gira entorn el poder de la dona i la connexió amb la natura
La màgia tornarà a envair Altafulla els dies 27 i 28 de juny amb la celebració de la 25a edició de la Nit de Bruixes, una de les cites més emblemàtiques del calendari estiuenc del municipi. Aquest dimecres s’ha presentat oficialment la programació d’aquesta edició especial, que arriba amb més força que mai: 25 activitats programades, molt per sobre de la mitjana d’edicions anteriors, i una vuitantena de parades esotèriques i artesanals que ompliran de vida i misteri els carrers del nucli antic.
L’esdeveniment s’ubicarà entre els indrets més singulars del centre històric: la plaça de l’Església, la plaça del Pou, la gespa del carrer de la Bassa (davant del Castell) i, com a novetat destacada, l’hort de la rectoria i el carrer Sant Martí, que s’incorporen per primera vegada com a escenaris plens de simbolisme.
La Nit de Bruixes 2025 combinarà conferències, espectacles, rituals, actuacions musicals, tallers i activitats familiars amb una ambientació única que transformarà la Vila Closa en un univers oníric i ancestral. L’eix temàtic d’aquest any gira entorn el poder de la dona i la connexió amb la natura, reforçant el caràcter identitari de la mostra.
«Amb aquesta 25a edició volem retre homenatge a un quart de segle de passió, cultura i màgia compartida amb veïns, visitants i professionals del món esotèric», ha destacat Joan Carnicer, director artístic i fundador de la Nit de Bruixes. «La incorporació de nous espais i el creixement de la programació demostren que l’esdeveniment és viu i connecta amb les inquietuds del públic actual».
Per la seva banda, el regidor de Turisme, Tomàs Serra, ha subratllat la rellevància de la Nit de Bruixes per a Altafulla. «Estem davant d’una edició històrica, tant per l’abast com per l’ambició organitzativa. La resposta de paradistes i públic és una mostra clara que aquest model cultural, sostenible i vinculat al patrimoni té molt recorregut. Altafulla es consolida com a referent de qualitat i identitat».
Entre els plats forts del programa d’enguany, destaquen les conferències d’experts sobre bruixeria i espiritualitat femenina, els rituals col·lectius, la música en directe, i una àmplia oferta de parades amb productes artesans, minerals, lectures de tarot, remeis naturals i cosmètica holística.
Amb aquesta edició, la Nit de Bruixes reafirma el seu compromís amb la cultura de proximitat, la divulgació i la dinamització turística del municipi, convertint-se en una cita imprescindible per a milers de visitants d’arreu del territori. Altafulla ja està preparada per obrir, de nou, el seu portal a la màgia.