Societat
Vila-seca comptarà amb 5 nous parcs d’esbarjo canins
El consistori té previst licitar aquest projecte després de l’estiu per tal que puguin quedar adjudicades abans d’acabar l’any
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca del passat 2 de juny, va aprovar diversos acords rellevants destinats a la millora i adequació d’espais públics per al gaudi de la ciutadania i la preservació del patrimoni local.
Entre els acords adoptats destaca l’adequació de cinc parcs d’esbarjo canins. En aquest sentit, s’ha aprovat inicialment el projecte executiu per a l’adequació de cinc parcs d’esbarjo canins als nuclis urbans de Vila-seca, la Pineda i la Plana. Aquest projecte té com a objectiu fomentar la convivència i el benestar animal, tot proporcionant espais segurs i adaptats per als gossos i els seus propietaris. L’Ajuntament de Vila-seca té previst licitar aquest projecte després de l’estiu per tal que puguin quedar adjudicades abans d’acabar l’any.
Les ubicacions concretes dels nous parcs seran les següents: a Vila-seca s’ubicaran al passatge de l’Abat Aureli M. Escarré, al parc de la Canaleta i al parc d’Austràlia; a la Plana se situarà al costat del Complex Esportiu i a la Pineda, al Parc dels Prats.
En segon lloc, també es va aprovar la rehabilitació del niu de metralladora a la platja del Racó de la Pineda. Amb la voluntat de preservar el patrimoni històric local, s’ha aprovat el contracte menor per als treballs de rehabilitació del niu de metralladora situat a la platja del Racó de la Pineda. Aquesta actuació permetrà posar en valor aquest element patrimonial de la Guerra Civil i millorar-ne la seva conservació.
Finalment, la Junta de Govern Local va aprovar el contracte menor per al subministrament i instal·lació de tres nous jocs infantils al nucli de la Plana, que serviran per a renovar el Parc de Ramon Roig.