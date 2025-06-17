Municipal
Granados nega que a Salou hi hagi magatzems de material que es ven al 'top manta'
L'alcalde de Salou diu que a les portes de l'estiu "no és el moment més oportú" per fer dispositius policials
L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha negat que a la ciutat hi hagi magatzems de material que es ven al 'top manta'. El batlle ho ha afirmat després de la Junta de Seguretat Local que s'ha celebrat aquest dimarts, poques hores després d'un operatiu policial contra la venda ambulant que ha acabat amb dinou detinguts -un per ordre públic-, tres policies ferits i deu registres en habitatges i domicilis de Salou i altres localitats.
La reunió ja estava prevista abans de l'operatiu, el segon d'aquestes característiques en dues setmanes. L'alcalde sí que ha reconegut que a les portes de l'inici de l'estiu i la temporada turística "no és el moment més oportú" perquè hi hagi dispositius policials d'aquest tipus si bé ha dit que no està preocupat.