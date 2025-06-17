Successos
Cremen 300 metres quadrats de vegetació a la Canonja
El foc es va produir en un solar de l'avinguda Manuel Carrasco i Formiguera
Tres dotacions de Bombers de la Generalitat van treballar dilluns per la nit en un incendi de vegetació a la Canonja. L'avís el van rebre a les 22.54 hores i es van desplaçar fins a un solar de l'avinguda Manuel Carrasco i Formiguera, situar a l'alçada del número 25.
Allí els bombers van treballar en dos focus d'incendi que cremaven a mitja intensitat. Finalment, el foc va cremar un total de 300 metres quadrats, 250 el primer focus i 50 l'altre. Cap persona va resultar ferida.