Societat
Els nous parquímetres de zona blava de Torre entraran en funcionament el 18 de juny
Com a novetat s'ha modificat la la targeta de zona blava per compensar una limitació tècnica del nou sistema informàtic
Els nous parquímetres de la zona blava de Torredembarra entraran en funcionament el proper 18 de juny amb canvis en la targeta de zona blava per compensar una limitació tècnica del nou sistema informàtic. La targeta, que fins ara tenia una càrrega de 100 € amb un cost per a l’usuari d’11 € i permetia estacionar fins a 133 hores de manera fraccionada, passa ara a tenir una càrrega que equival a 200 hores d’aparcament, mantenint el mateix cost d’11 €.
Aquesta modificació es fa per adaptar-se al funcionament del nou sistema, que per defecte assigna una estada mínima d’una hora per ús, i evitar així perjudicis per a les persones titulars de les targetes. Amb la nova configuració, es garanteix que el temps d’aparcament disponible es mantingui proporcional al cost inicial.
Com ja s’havia informat, la targeta de zona blava ja no és física. El saldo s’associa directament a la matrícula del vehicle i es visualitza al parquímetre un cop introduïda la targeta. Es pot obtenir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (pl. del Castell, 8), presentant la sol·licitud corresponent i realitzant una autoliquidació de 11 €. Es pot demanar una targeta per any i cal estar al corrent de pagament de l’impost de circulació.
Els nous parquímetres, un total de setze dispositius amb energia solar, substitueixen els tretze anteriors i amplien la cobertura de la zona blava als carrers del Mercat, Girona i Lleida (des del carrer Rodes fins a la plaça Catalunya), amb l’objectiu de donar coherència a l’eix comercial i millorar la gestió de l’estacionament. Torredembarra compta amb 293 places regulades.
Els parquímetres permeten pagar amb monedes, targeta bancària o mitjançant l’aplicació mòbil elParking, facilitant-ne l’ús tant per a residents com per a visitants.
L’horari de funcionament és de dilluns a dissabte, de 9 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h, excepte festius. Els preus vigents són: 0,25 € per 10 minuts, 0,75 € per una hora i 1,50 € per dues hores (temps màxim d’estacionament). La cancel·lació d’una sanció per excés de temps té un cost de 6 €.