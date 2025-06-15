Successos
Troben el cadàver d'un home amb una boia lligada al cos a la platja de Creixell
Les primeres hipòtesis apunten que la víctima hauria intentat arribar nedant a la platja des d'una embarcació d'oci
El cadàver d'un home amb una boia lligada al cos va arribar aquest dissabte a la platja de Creixell de Tarragona, segons ha avançat el 'Diari de Tarragona' i han confirmat fonts policials a l'ACN.
Els banyistes haurien alertat de la presència del cos surant al mar cap a les 13.00 hores. En arribar al lloc, els serveis d'emergència van comprovar que l'home estava mort.
Les primeres hipòtesis apunten que es tractaria d'un accident, ja que l'home estaria en una embarcació d'oci amb dues persones més i es va trobar malament i va intentar arribar nedant a la platja.
La víctima tenia uns 50 anys i era resident de Gavà (Baix Llobregat). La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.