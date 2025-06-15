Societat
Salou posa en marxa un pla intensiu per prevenir la proliferació de mosquits
Els tractaments se centraran principalment en les larves del mosquit tigre i del mosquit comú, i es realitzaran mensualment en les zones amb major risc
L’Ajuntament de Salou, des de la Regidoria de Salut Pública, ha posat en marxa un calendari d’actuacions per a la lluita preventiva i sistemàtica contra els mosquits durant tot l’any 2025, amb especial intensitat durant els mesos de més calor.
Els tractaments se centraran principalment en les larves dels mosquits Aedes albopictus (mosquit tigre) i Culex pipiens (mosquit comú), i es realitzaran mensualment en les zones amb major risc de proliferació, d’acord amb un estudi tècnic previ.
Paral·lelament, es duran a terme tractaments quinzenals als embornals de la via pública, punts especialment sensibles per l’acumulació d’aigua estancada.
El període d’intervenció més intensiu s’estén de maig a octubre, coincidint amb les condicions ambientals més favorables per a la reproducció d’aquests insectes. Tot i això, es mantindrà la vigilància i actuacions puntuals durant tot l’any, i la programació podrà adaptar-se en funció de la climatologia.
L’Ajuntament fa una crida a la col·laboració ciutadana per prevenir la formació de focus larvaris en entorns privats, evitant l’acumulació d’aigua en recipients, tests o dipòsits a l’aire lliure.
Així mateix, es recomana a la població estar atenta als canals oficials d’informació municipal, on es publicaran consells i avisos relacionats amb la campanya de control.