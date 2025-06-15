Mobilitat
Salou incorpora una nova app per demanar taxis sense trucar
L'aplicació mòbil permet sol·licitar un taxi des del lloc on es troba l’usuari, de forma geolocalitzada, i fer-ne el seguiment en temps real
A partir d’ara, residents i visitants de Salou poden demanar un taxi de manera senzilla a través de l’aplicació mòbil MovebyTaxi, sense necessitat de fer cap trucada telefònica.
El nou sistema permet sol·licitar un taxi des del lloc on es troba l’usuari, de forma geolocalitzada, i fer-ne el seguiment en temps real fins a l’arribada del vehicle.
Aquesta opció aporta «més rapidesa, comoditat i flexibilitat per als usuaris», i resulta «especialment útil» en un municipi com Salou, que acull cada any milions de visitants i on la mobilitat és un element clau per garantir una bona experiència turística.
A més, el servei facilita l’accés al taxi per a turistes internacionals, que poden gestionar la petició des de l’aplicació en el seu idioma, així com triar la modalitat de pagament que els sigui més còmoda.
El sistema també ajuda a optimitzar la gestió dels serveis de transport en moments de gran demanda, com ara la temporada alta o els grans esdeveniments.