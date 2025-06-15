Mobilitat
Salou amplia places d'aparcament per a motos i persones amb mobilitat reduïda
La iniciativa té com a objectiu millorar tant la funcionalitat de l’espai públic com la seguretat viària
L’Ajuntament de Salou ha posat en marxa una actuació de millora de la mobilitat urbana que contempla l’ampliació de places per a motocicletes i l’adaptació d’espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), especialment en àrees on s’ha detectat una major necessitat.
La iniciativa dona resposta a una demanda creixent de la ciutadania i té com a objectiu millorar tant la funcionalitat de l’espai públic com la seguretat viària. En el cas de les motocicletes, s’han creat noves places estratègicament situades just abans dels passos de vianants, una mesura que permet millorar la visibilitat en els encreuaments i reduir riscos per als vianants.
Pel que fa a les places per a persones amb mobilitat reduïda, s’han ampliat i redefinit en punts on viuen veïns i veïnes que requereixen aquest tipus d’estacionament. D’aquesta manera, es garanteix una accessibilitat real i quotidiana, amb aparcaments més pròxims i adaptats a les seves necessitats.
El regidor de Mobilitat, Sebastià Domínguez, ha assegurat que «l’objectiu és donar resposta a necessitats reals del veïnat, tot millorant l’ús de l’espai públic i avançant cap a una ciutat pensada per a tothom». I ha afegit: «Continuarem planificant de manera equilibrada i escoltant la ciutadania per impulsar una mobilitat més eficient, inclusiva i sostenible».