L'Estat adjudica 242,8 MEUR a dos projectes d'hidrogen verd a Ascó i la Pobla de Mafumet
El Ministeri per a la Transició Ecològica destina fins a 1.223 milions per a set instal·lacions
El Ministeri per a la Transició Ecològica (Miteco) ha publicat la resolució de la convocatòria d'ajuts del programa H2 Valles per a la creació de grans valls d'hidrogen renovable, que atorgarà 242,8 milions d'euros a dos projectes a Catalunya: un a Ascó (Ribera d'Ebre) -compartit amb dos municipis aragonesos- i l'altre de la Pobla de Mafumet (Tarragonès).
En el conjunt de l'Estat seran set projectes -a Aragó, Andalusia, Castella i Lleó i Galicia- amb una injecció econòmica global de 1.223 milions i amb una potència d'electròlisi de fins a 2.292,8 MW, que produiran 269.142 tones d'hidrogen renovable cada any. El ministeri confia que arran d'aquests projectes es mobilitzin inversions per valor de 5.821 milions d'euros.
El projecte d'Ascó rep el nom d'HyBERUS i s'impulsa conjuntament amb les localitats aragoneses de Caspe i Fabara. Es preveu desenvolupar tres instal·lacions de producció d'hidrogen renovable, amb un electrolitzador alcalí en cadascuna d'elles. Aquestes, abastiran plantes per a la fabricació de combustibles derivats, i també es preveu la construcció d'una nova planta de generació renovable com a part del projecte.
La previsió és que conjuntament HyBERUS tingui una potència d'electròlisis de 360 MWe i una producció anual d'hidrogen de 43.195 tones anuals. La inversió total seria d'uns 303 milions d'euros dels quals l'Estat n'aportarà 138,6. Segons la fitxa del projecte facilitada pel Miteco, en fase d'execució es crearan 485 llocs de treball directes.
Pel que fa al projecte de la Pobla de Mafumet rep el nom de Tarragona Hydrogen Network (T-HYNET), tindrà una potència útil d'electròlisi instal·lada de 140,8 MWe i s'espera que anualment produeixi 13.764 tones d'hidrogen verd. L'equipament requerirà d'una inversió total de 314,8 milions d'euros, dels quals l'Estat n'aportarà 104,2. L'objectiu és construir una planta de producció d'hidrogen renovable electrolític que inclourà un electrolitzador alcalí destinat a "ús industrial de procés". En fase d'execució es crearan 450 llocs de treball.