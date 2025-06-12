Societat
Una trentena de famílies funden una cooperativa energètica a la Canonja per a la transició ecològica
Energia Canongina arrenca amb estudis sobre autoconsum, mobilitat sostenible i altres iniciatives
La Canonja va acollir aquest dimecres 11 de juny la presentació pública de la comunitat energètica Energia Canongina, coincidint amb la constitució formal de la cooperativa davant notari. La iniciativa neix després de gairebé dos anys de feina col·lectiva amb veïns i veïnes del municipi i ja compta amb una trentena de famílies adherides. «Portàvem més de dos anys fent reunions i tallers per identificar les necessitats del poble i construir una resposta col·lectiva a la transició energètica», explica Joan Pons, president de la nova cooperativa.
Energia Canongina s’ha constituït com a cooperativa de consum amb tretze socis fundadors i la voluntat d’ampliar-se. La forma jurídica garanteix la participació democràtica, amb un sistema d’un vot per soci i llibertat per entrar i sortir. Les persones interessades poden inscriure-s’hi a través del web www.energiacanongina.cat. Fins ara, el formulari permetia fer una mostra d’interès, però en breu s’actualitzarà per formalitzar la inscripció amb una aportació de cent euros com a capital social.
Entre les primeres línies de treball hi ha l’inici d’auditories energètiques a les llars, que han començat aquests dies i permetran fer un diagnòstic de les necessitats i millores possibles. A la tardor es preveu tenir els primers resultats. Pons detalla que, abans, ja es van dur a terme tallers participatius amb veïnat, comerç i l’Ajuntament, que van posar de manifest la necessitat prioritzada de disposar d’una instal·lació d’autoconsum col·lectiu per a famílies que no poden instal·lar plaques solars a casa.
Energia Canongina també treballa en projectes de geotèrmia, xarxes de calor i mini-eòlica, i l’objectiu és tenir tots els estudis de viabilitat fets abans de la tardor d’aquest 2025, moment en què també es volen presentar públicament juntament amb els de mobilitat. «Si d’aquests estudis es conclou que és viable una instal·lació sobre terreny, per exemple, llavors encarregarem un projecte tècnic i començarem a buscar finançament», indica el president.
Mobilitat i primeres accions
La primera acció visible que es presenta és una diagnosi participativa sobre la mobilitat al municipi. «Comencem amb un projecte que consistirà en fer una enquesta per saber com es mou la gent de la Canonja: a peu, en cotxe, en transport públic...», explica Pons. Aquesta diagnosi ha de permetre definir propostes concretes a partir de les necessitats que es detectin.
Entre les opcions que es podrien plantejar hi ha la creació d’un sistema de vehicles elèctrics compartits o models de cotxe compartit entre membres de la comunitat, empreses o fins i tot l’Ajuntament. Els resultats de l’enquesta es preveuen d’aquí a tres, quatre o cinc mesos.
Pel que fa a la col·laboració institucional, Energia Canongina ha mantingut diverses reunions amb l’Ajuntament. Segons Pons, el consistori ha ofert una subvenció i s’ha mostrat disposat a cedir alguna finca municipal per fer una instal·lació col·lectiva si fos necessari. No obstant això, l’Ajuntament ha descartat de moment participar directament en alguna instal·lació conjunta, ja que opta per desenvolupar els seus propis sistemes d’autoconsum.
Sobre la ubicació de les possibles instal·lacions, la comunitat està analitzant opcions tant sobre terrenys com sobre teulades, però en el cas d’espais públics, l’Ajuntament ha indicat que ja té previst ocupar les cobertes municipals per als seus projectes. «Estem explorant altres opcions en cobertes privades», conclou Pons, que apunta que en funció del nombre de famílies adherides, el projecte podrà tenir més o menys dimensió.