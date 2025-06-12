Medi Ambient
L’informe del futur de la presa del Catllar està fet, però no hi ha decisions
Repsol està disposada a «seure i parlar» sobre una reducció de la infraestructura
El futur de l’embassament del Gaià al Catllar és encara una incògnita. Repsol té una concessió d’aquest equipament fins al 2054, però fa dos anys l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va encarregar un estudi per valorar les alternatives del futur del pantà, les quals podrien contemplar la supressió o rebaixament. Cal recordar que l’embassament, construït a la dècada dels setanta, està completament sobredimensionat i mai s’ha apropat, ni de bon tros, a la seva màxima capacitat.
Segons ha informat l’ACA al Diari Més, l’esmentat informe estaria enllestit, però es troba en una fase «d’avaluació interna» entre els diferents departaments si encara no s’ha pres cap decisió vinculant. Des de Repsol, el director del complex a Tarragona, Javi Sancho, afirma conèixer que l’informe està «en un estat avançat», però no en sap res del contingut d’aquest.
Des de l’empresa es mostren disposats a «seure i parlar» sobre les possibles decisions. Sancho recorda que qualsevol acció de cara el futur requeriran «importants inversions que implicaran temps».
D’altra banda, el director defensa la concessió de Repsol com una «reserva estratègica» pel complex de Tarragona, tot i que els darrers tres anys no han fet servir gens d’aigua per les condicions climàtiques. Sancho reivindica la concessió d’ús d’aquesta presa per part de la companyia, sempre que es respectin els drets dels regants –principalment del Catllar i la Riera de Gaià– i el cabal ecològic pactat amb l’ACA.
En qualsevol cas, des de Repsol no trobarien malament la possibilitat de redimensionar la presa, apel·lant a una resolució «pactada» entre les parts implicades. En una línia similar, des de l’ACA assenyalen que «abans de prendre cap decisió es comunicarà i es consensuarà amb Repsol». Els dos organismes tindrien una reunió pendent, encara sense data.
L’embassament del Gaià té una capacitat màxima de 60 Hm³, construïda sobre un riu que oscil·la un cabal mitjà de 8 Hm³. D’altra banda, actualment Repsol compta amb l’aigua de la concessió del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) i de l’estació depuradora d’aigües residuals municipals.
En qualsevol cas, l’Agència Catalana de l’Aigua vol esperar a tenir alguna decisió ferma abans de presentar públicament els resultats de l’estudi.