Policial
Detenen quatre homes a Torredembarra per robar un vehicle
La patrulla va localitzar el vehicle estacionat a la Pobla de Montornès
Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Torredembarra, van detenir aquest dilluns a aquest municipi del Tarragonès quatre homes, d’entre 31 i 36 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori o furt ús de vehicle.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 10.00 hores del mateix dilluns quan una patrulla va observar un vehicle estacionat al carrer de l’Ordi de la Pobla de Montornès. Els mossos van comprovar que constava sostret el passat 29 de maig en aquest mateix municipi i per això una dotació d’agents de paisà es va desplaçar fins a la zona.
Una estona després, quatre desconeguts van apropar-se i un d’ells va obrir la porta amb una clau, moment en què les patrulles van intervenir. En l’escorcoll van localitzar-los un joc de guants, un passamuntanyes i una garrafa de gasolina amb un embut.
Després de les corresponents gestions de comprovació efectuades a la comissaria, els quatre homes van quedar detinguts per la sostracció del vehicle. Seguidament es van iniciar les gestions per tal de poder lliurar-lo al seu propietari.
Els detinguts, els quals acumulen fins a una trentena d’antecedents policials, van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.