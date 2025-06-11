Societat
Una urbanització del Catllar disposa només d'una hora d'aigua al dia pel col·lapse del pou d'abastament
La comunitat de propietaris sufragarà el cost dels camions cisterna perquè la urbanització no està recepcionada
La urbanització la Cativera, al Catllar, disposa només d'una hora d'aigua al dia a causa del col·lapse del pou que abasteix la zona residencial. Des de fa deu dies, un camió omple d'aigua el dipòsit, aportant entre vuit i nou cisternes cada jornada. A causa del mal funcionament del pou, l'aigua de l'aixeta encara és una mica tèrbola, ja que està barrejada amb fangs. L'alcalde de la població, Xavier Canadell, adverteix que aquest sistema d'emergència és «molt car». La comunitat de propietaris haurà de sufragar el cost dels tancs perquè la urbanització no està recepcionada. Tot i complir tots els requisits perquè passi a mans de l'Ajuntament, encara no es pot fer perquè, justament, el subministrament d'aigua no està garantit.
Després de gairebé tres anys de sequera, tot el país ha sortit de la fase d'emergència, tot i això, encara hi ha petites zones que pateixen restriccions d'aigua. La urbanització la Cativera s'abasteix d'un pou municipal, cedit a la comunitat de propietaris, que s'encarrega de gestionar i subministrar l'aigua als veïns. En aquest espai hi viuen uns 300 veïns, tot i que des de l'Ajuntament del Catllar asseguren que en són més perquè hi ha segones residències i persones que no estan censades.
Segons ha pogut saber l'ACN, al desembre de l'any passat el pou ja es va assecar i després d'una solució d'emergència, ara fa deu dies que va tornar a col·lapsar. Des de llavors que s'injecten entre vuit i cinc cisternes al dia. Després del primer cap de setmana, l'aigua sortia molt tèrbola a causa de la barreja amb els fangs. En detectar-ho, l'Ajuntament va netejar el dipòsit i continua abocant aigua potable, a l'espera que aquesta setmana surti completament neta.
Queixes dels veïns
Els veïns han mostrat el seu malestar a través de les xarxes socials, ja que només disposen d'entre una i dues hores d'aigua al dia, i a més a més surt amb terra. Des de l'Associació de Propietaris de les Urbanitzacions del Catllar (APUDEC), el seu president Juan Herrerías, afirma que els veïns estan «molt molestos» perquè l'aigua surt «bruta», de «color xocolata». En declaracions a l'ACN, Herrerías, recorda que en època estival «cal tenir higiene». «Amb una hora al dia, únicament es pot utilitzar per a la neteja i per al vàter», comenta.
Des de la comunitat de propietaris reconeixen el treball que està fent l'Ajuntament per solucionar el problema i afirmen que tots dos van «alineats». En canvi, des d'APUDEC creuen que és una situació «inaudita» perquè és una qüestió que s'arrossega des de fa mesos. «Fins que no ha sigut de màxima gravetat, no s'ha fet el suficient per tenir aigua en condicions», remarca Herrerías.
La factura la pagarà la urbanització
Cada camió cisterna costa uns 200 euros, per tant, cada dia s'han de pagar uns 1.600 euros per abastir la població de la Cativera. L'alcalde del Catllar avisa que funcionar així és «molt car». «És un lloc residencial, la gent està habituada a tenir un petit hort, una piscina, i moltes persones acumulen aigua en aljubs o dipòsits», assenyala. «No tenim l'aigua que volem», exclama mentre demana als veïns un consum «raonable» i «sostenible».
El primer cap de setmana es van injectar 140.000 litres d'aigua i es van consumir «ràpidament». Tenint en compte que a la urbanització hi viuen unes 300 persones, puja a uns 230 l/dia per habitant, una xifra molt superior a la mitjana de la comarca que és de 133 l/dia, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Actualment, la comunitat de propietaris és qui gestiona l'aigua perquè la urbanització no està recepcionada. Per tant, són els veïns qui hauran de pagar la factura de l'aigua i el servei de camions cisterna. Com que la junta de la comunitat és qui s'encarrega, l'Ajuntament del Catllar no pot controlar quines cases, la majoria xalets unifamiliars, consumeixen més aigua.
La Cativera, a l'espera de ser recepcionada
La Cativera ho té tot a punt per ser recepcionada: la llum, el clavegueram, les voreres, etc. Però ara per ara, l'Ajuntament del Catllar no pot assumir la gestió a causa de la impossibilitat de garantir el subministrament de l'aigua. «Jurídicament, no ens han autoritzat», explica l'alcalde.
L'equip de govern treballa des de fa mesos per obrir un segon pou per abastir aquesta zona residencial. Serà un pou més profund per evitar repetir la situació actual. Ja s'ha fet l'estudi geològic i estan a l'espera de l'autorització de l'ACA. Tot i això, l'Ajuntament treballa en una solució definitiva que contempla connectar la urbanització a la xarxa municipal que gestiona EMATSA. Enguany tenen una partida per fer un estudi, i un cop defineixin el projecte i sàpiguen quant costa, buscaran les formes de finançament i començaran a treballar-hi, segons apunta l'alcalde.