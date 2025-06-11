Turisme
Salou ha rebut onze milions d’euros dels Next Generation
Sánchez aplaudeix la «transformació del producte turístic del municipi»
La secretaria d’Estat de Turisme, Rosario Sánchez, va visitar ahir l’Ajuntament de Salou per conèixer de primera mà els projectes turístics que han estat finançats amb fons europeus Next Generation al municipi. La trobada va tenir com a eix central l’avinguda Carles Buïgas, que recentment ha culminat la seva transformació a un carrer per a vianants. Sánchez també va visitar els carrils bici de l’avinguda Pompeu Fabra i el Bosc de les Pedreres.
Aquests projectes han estat dotats amb onze milions d’euros dels Next Generation, una xifra notòria dins del 80 que hi ha a tota la demarcació de Tarragona. «Aquests són productes que repercuteixen en el model turístic, però també en la vida dels residents», remarcava la secretaria.
Sánchez va aplaudir «l’aposta de Salou per transformar el seu producte turístic», un fet que apunta «ajudarà a redistribuir la riquesa que genera aquest sector». La secretaria apunta que municipis com aquest «hauran de continuar treballant per assolir un model turístic més sostenible mediambientalment i socialment».
La jornada d’ahir també va comptar amb la presència de Cristina Laigé, directora general de Turisme de la Generalitat, qui va remarcar que l’objectiu del Govern és «aconseguir que els beneficis del turisme arribin a tothom» a través de millors sous i una aposta per la «desestacionalització».
L’alcalde de Salou, Pere Granados, recorda que el municipi treballa per convertir-se en un municipi «sostenible social, mediambiental i econòmicament». El batlle agraeix la injecció d’aquests projectes, els quals considera que «han repercutit directament en els veïns i veïnes de Salou».