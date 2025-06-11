Societat
Salou instal·la 115 guinguetes intel·ligents a prop de les platges del municipi
La reserva es pot fer amb la pantalla tàctil del mòdul o amb un QR i tindran un cost d’entre 2 i 4 euros
Salou ha posat en marxa a l’accés a les platges el sistema ‘Olalocker’, unes guinguetes intel·ligents que permetran als visitants guardar pertinences de forma segura i carregar dispositius electrònics abans d’accedir a la zona de bany. Els nous mòduls intel·ligents s’han instal·lat al carrer Verge del Pilar, en una zona estratègica prèvia a l’accés a l’arenal.
D’aquesta manera, es facilita als usuaris la possibilitat de deixar objectes de valor o sensibles a la calor en un espai segur. El sistema incorpora 115 compartiments de diferents dimensions. A més, cada compartiment està equipat amb punts de càrrega per a dispositius electrònics, amb connexions USB i tipus C.
El mòdul funciona amb connexió elèctrica de 220 V i plaques fotovoltaiques. La reserva de les guinguetes es pot fer amb la pantalla tàctil del mòdul o amb un QR i tindran un cost d’entre 2 i 4 euros, segons la mida. El servei funcionarà inicialment de 7 a 23 hores.