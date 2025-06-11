Medi natural
Repsol es mostra oberta a parlar d'una reducció de la presa del Gaià sempre es preservin els drets de totes les parts
La companyia afirma que encara no té l'informe de l'ACA que ha d'avaluar si es pot rebaixar la paret del pantà
El director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho, s'ha mostrat obert a parlar d'una reducció de la presa de l'embassament del Gaià, «sempre que es preservin els drets» tant de la companyia, com també mediambientals i dels regants de la zona.
Aquest dimecres, Sancho ha afirmat que la companyia encara no ha vist l'informe que l'Agència Catalana de l'Aigua estaria enllestint per avaluar si es pot rebaixar el nivell de la paret del pantà amb l'objectiu de millorar la continuïtat del riu i reduir l'impacte paisatgístic del mur. Repsol té drets de concessió i us de l'aigua de l'embassament, i Sancho ha assegurat que representa «una reserva estratègica» per la companyia, si bé no n'han agafat en els darrers tres anys.
Sancho ha explicat que aquesta possible provisió d'aigua els pot ser útil «en casos puntuals» de problemes de subministrament des del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), que abasteix el Camp de Tarragona amb aigua de l'Ebre. «Estem disposats a seure en una taula, obrir converses i prendre la millor decisió pel futur del territori», ha manifestat.
L'estudi encarregat per l'ACA ha de proposar diferents opcions sobre què es pot fer a l'embassament així com les conseqüències que tindria cada plantejament. En diferents graus, les alternatives anirien des de no fer res fins al seu desmantellament total, amb possibilitats a mig camí que passarien per diferents reduccions de l'alçada de la presa.
Aquest escenari intermig semblaria més plausible que no pas una demolició total, ja que el pantà també té una funció reguladora de les anomenades Gaianades, les avingudes naturals d'aigua del Gaià conegudes per la seva violència. De fet, en els darrers anys, a llera del curs final del riu s'hi han construït edificacions i fins i tot càmpings, que la presa protegeix. Amb tot, històricament han estat moltes les veus que han criticat el sobredimensionament d'una presa que, a més, no té un gran potencial de retenció d'aigua perquè quan s'acumula en grans quantitats pateix filtracions. En aquest sentit, Sancho ha comentat que son conscients «del dimensionament de la presa i del cabal d'aigua que pot assolir». «Un rebaixament no hauria de tenir cap conseqüència sobre els drets de Repsol sobre l'aigua i el seu ús», ha afegit.
El pantà del Gaià es va inaugurar el 1975 amb l'objectiu d'abastir d'aigua la indústria petroquímica de Repsol. De fet, la companyia en té la concessió fins més enllà del 2050. Tot i això, en els últims tres anys no han fet servir l'aigua. Arran de les pluges de la tardor i la primavera l'embassament s'ha recuperat després que arribés quasi a zero per culpa de la sequera. L'aigua que s'hi emmagatzema es destina principalment al regadiu i des del 2012 un acord entre ACA, Repsol i entitats ecologistes permet que hi hagi un cabal ecològic per garantir la supervivència de la fauna al curs final del riu.