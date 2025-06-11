Diari Més

L'entorn del riu Gaià estrena un centre de recepció de visitants per donar a conèixer l'Espai Natural Protegit

L'Associació Mediambiental La Sínia gestionarà la coneguda com la Caseta de l'Embassament, a tocar de la presa del pantà

Héctor Hernández, tècnic de La Sínia, mostrant una rèplica de tortuga mediterrània al director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho.ACN

ACN

L'entorn del riu Gaià té des d'aquest dimecres un centre de recepció de visitants que també farà les funcions d'espai pedagògic que ha de servir per donar a conèixer aquest Espai Natural Protegit. La coneguda com a Caseta de l'Embassament és a tocar de la presa del pantà del Gaià, al Catllar, i serà gestionada per l'Associació Mediambiental La Sínia, després que Repsol li hagi cedit per als pròxims deu anys. 

La caseta s'ha adequat i hi ha explicacions de la fauna que habita a la zona. Tindrà un horari d'obertura fix i s'hi faran visites, tant de ciutadans que vulguin conèixer la zona com d'escolars. La Sínia també està fent gestió forestal per reduir el risc d'incendis i promou la reintroducció de la tortuga mediterrània.

