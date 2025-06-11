Medi natural
L'entorn del riu Gaià estrena un centre de recepció de visitants per donar a conèixer l'Espai Natural Protegit
L'Associació Mediambiental La Sínia gestionarà la coneguda com la Caseta de l'Embassament, a tocar de la presa del pantà
L'entorn del riu Gaià té des d'aquest dimecres un centre de recepció de visitants que també farà les funcions d'espai pedagògic que ha de servir per donar a conèixer aquest Espai Natural Protegit. La coneguda com a Caseta de l'Embassament és a tocar de la presa del pantà del Gaià, al Catllar, i serà gestionada per l'Associació Mediambiental La Sínia, després que Repsol li hagi cedit per als pròxims deu anys.
La caseta s'ha adequat i hi ha explicacions de la fauna que habita a la zona. Tindrà un horari d'obertura fix i s'hi faran visites, tant de ciutadans que vulguin conèixer la zona com d'escolars. La Sínia també està fent gestió forestal per reduir el risc d'incendis i promou la reintroducció de la tortuga mediterrània.