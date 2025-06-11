Seguretat
Disminueixen un 76,9% els robatoris amb força en domicilis a Altafulla
La nova comissaria dels Mossos i la col·laboració entre cossos policials redueixen significativament els fets delictius
La Junta Local de Seguretat d’Altafulla, celebrada aquest dimecres al municipi, ha servit per constatar la bona evolució de la seguretat ciutadana. Les dades presentades indiquen una davallada generalitzada dels fets delictius, especialment els robatoris amb força en domicilis, que han caigut un 76,9%, passant de 26 a 6 casos registrats. També els furts han baixat un 37,2%, i no s’ha produït cap robatori amb violència o intimidació durant el darrer any.
El coalcalde Jordi Molinera ha valorat positivament els resultats i ha destacat la importància del treball conjunt entre cossos policials. «Tenim la sort de comptar amb una Policia Local compromesa i amb les dotacions de personal que li corresponen. A això cal sumar-hi la nova comissaria de Mossos d’Esquadra a Torredembarra, que ha tingut un impacte directe molt positiu en la seguretat d’Altafulla». Molinera ha remarcat que, tot i que encara hi ha incidents, «ara en passen menys», i això es tradueix en una percepció de més seguretat per part de la ciutadania.
En aquesta línia, s’ha posat en valor l’increment de controls policials i de proximitat al municipi, així com les actuacions conjuntes entre Mossos i Policia Local. També s’ha abordat la nova ordenança de mobilitat aprovada recentment, que substitueix la normativa vigent des del 1995 i que adapta la regulació local a les noves realitats, com ara l’ús dels vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics.
El director dels Serveis Territorials d’Interior a Tarragona, Carlos Enrique López, ha subratllat «la tasca preventiva i col·laborativa» dels diferents cossos, així com la necessitat d’abordar la seguretat des d’una visió transversal, que inclou àmbits com la mobilitat, l’enllumenat o la prevenció d’incendis, especialment de cara a l’estiu.
Per part de la Subdelegació del Govern a Tarragona, Elisabet Romero ha celebrat la bona evolució dels indicadors de seguretat. «És la primera Junta Local de Seguretat a la qual assisteixo com a subdelegada, i és una alegria comprovar que Altafulla és un poble segur».
Durant la reunió també s’ha aprovat el Pla Local de Seguretat 2025-2028, que inclourà nous projectes com la instal·lació de radars de control de velocitat, accions per millorar la convivència entre vianants i vehicles i l’execució de propostes derivades dels estudis de mobilitat fets pel Servei Català de Trànsit en punts com el Camí del Prat o l’entorn de l’Institut.
La Junta ha comptat amb la participació del coalcalde Jordi Molinera, la subdelegada del Govern a Tarragona, Elisabet Romero, el director dels Serveis Territorials d’Interior, Carlos Enrique López, l’intendent dels Mossos d’Esquadra al Camp de Tarragona, Vicenç Lleonart, el cap de la Policia Local d’Altafulla, Jordi Gil, i comandaments dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.