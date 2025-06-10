Seguretat
Salou estrena la temporada de platges amb més vigilància i serveis millorats
Es destinaran 25 agents a la vigilància de les platges, servei que s’amplia a les cales Vinya i Font
Salou ha posat en marxa la temporada de platges amb una clara aposta per reforçar la seguretat i millorar els serveis. Aquest dilluns al matí, l’alcalde, Pere Granados, va presidir l’acte de presentació al costat dels regidors Sebastià Domínguez i Marçal Curto. L’esdeveniment va tenir lloc a l’arenal salouenc, on van saludar personalment els equips de socorrisme i els agents de la Policia Local assignats a la vigilància de les platges.
Enguany, un total de vint-i-cinc agents de la Policia Local, incloent-hi quatre dones, vetllaran de manera específica per la seguretat a la façana litoral. A més, s’ha incrementat el nombre de socorristes amb sis o set efectius més respecte de temporades anteriors. L’alcalde va remarcar que aquest reforç ve acompanyat de la incorporació de vigilància en dues cales addicionals: Cala Vinya i Cala Font. «El nostre objectiu és garantir que l’experiència de bany a Salou sigui segura i de qualitat. Per això demanem als usuaris que respectin sempre la normativa i les banderes per evitar situacions de risc», va subratllar Granados.
La comissaria de la Policia Local de platja, situada al Passeig Jaume I, estarà operativa fins a l’1 d’octubre. El servei s’adaptarà a l’evolució de la temporada, amb un horari que inicialment s’allargarà fins a les 18.30 h i que s’ampliarà progressivament fins a les 20 h, en paral·lel amb els horaris dels serveis de socorrisme. L’any passat, aquesta comissaria va atendre 4.200 serveis, la majoria relacionats amb denúncies i objectes perduts.
Granados va posar en relleu el paper de la Policia Local com a servei de proximitat i de confiança, especialment en un municipi turístic que rep més de dos milions de visitants anuals, sense comptar els de PortAventura. «Els nostres agents han de generar confiança i oferir un servei on les persones estiguin sempre al centre», va declarat l’alcalde. A més, destacà que Salou disposa de prop d’un centenar d’agents de Policia Local, una ràtio que no es dona en cap municipi de dimensions similars. Davant la pressió turística i la manca de desplegament suficient d’altres cossos de seguretat, va posar en valor l’esforç municipal en seguretat: «L’Ajuntament inverteix en agents i en mitjans per garantir que residents i visitants puguin gaudir de la ciutat amb tranquil·litat».