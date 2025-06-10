Diari Més

Mor la passatgera d’un turisme en un xoc frontal a l’enllaç de l’AP-7 amb la C-14 a Vila-seca

La dona que ha mort, de nacionalitat alemanya i 57 anys, és la passatgera davantera d'un dels vehicles. Sis persones més han resultat ferides

Imatge de l'operatiu que ha participat en l'accident de Vila-seca.

Imatge de l'operatiu que ha participat en l'accident de Vila-seca.ACN

El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 257 de l’AP-7 a Vila-seca, al ramal d’incorporació i de sortida que connecta l’AP-7 amb la C-14. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 11.53 h.

Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït un xoc frontal entre dos turismes. A conseqüència de l’accident, ha mort la passatgera davantera d’un dels dos cotxes. Es tracta d'una dona de 57 anys de nacionalitat alemanya i que les seves inicials corresponen amb B. P. K.. A banda, hi ha sis persones més ferides: dues greus, traslladades a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i dues també en estat greu, traslladades a l'Hospital de Reus; i una greu i una altra lleu a l'Hospital de Santa Tecla.

Arran del sinistre, que ha obligat a tallar aquest ramal que enllaça l’AP-7 amb la C-14, s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions de Bombers i tres unitats terrestres i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima són 61 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany (dades provisionals).

