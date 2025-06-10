Successos
Mor la passatgera d’un turisme en un xoc frontal a l’enllaç de l’AP-7 amb la C-14 a Vila-seca
La dona que ha mort, de nacionalitat alemanya i 57 anys, és la passatgera davantera d'un dels vehicles. Sis persones més han resultat ferides
El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 257 de l’AP-7 a Vila-seca, al ramal d’incorporació i de sortida que connecta l’AP-7 amb la C-14. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 11.53 h.
Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït un xoc frontal entre dos turismes. A conseqüència de l’accident, ha mort la passatgera davantera d’un dels dos cotxes. Es tracta d'una dona de 57 anys de nacionalitat alemanya i que les seves inicials corresponen amb B. P. K.. A banda, hi ha sis persones més ferides: dues greus, traslladades a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i dues també en estat greu, traslladades a l'Hospital de Reus; i una greu i una altra lleu a l'Hospital de Santa Tecla.
Arran del sinistre, que ha obligat a tallar aquest ramal que enllaça l’AP-7 amb la C-14, s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions de Bombers i tres unitats terrestres i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima són 61 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany (dades provisionals).