El ‘Millor Beach Club d’Europa’ obre les seves portes el dissabte 14 de juny
Aquesta temporada Infinitum estarà obert de forma continuada i s’allargarà fins el 28 de setembre
El Beach Club de Infinitum obre oficialment la seva temporada d’estiu el 14 de juny sent una de les destinacions més exclusives de la Mediterrània. Reconegut durant tres anys consecutius com el «Mejor Beach Club d’Europa» en els prestigiosos World Travel Awards, aquest oasi, ubicat al resort residencial privat d’alt nivell a ple cor de la Costa Daurada, ofereix una experiència única de relax, gastronomia i entreteniment davant el mar. Aquesta temporada estarà obert de forma continuada i s’allargarà fins el 28 de setembre.
Aquest any Infinitum comptarà amb més de 15 cites entre tastos, maridatges, música en viu i experiències gastronòmiques exclusives. En concret, des de la seva obertura i durant els mesos de juliol, agost i principis de setembre, el Beach Club acollirà les nits temàtiques «Dijous amb Gust», que combinaran tapes gurmet amb vins i escumosos de cellers com Juvé & Camps, Torelló, Born Rosé i Moët & Chandon. També hi haurà propostes especials com maridatges de rosats i sopars acompanyats per música en directe. Entre els artistes destacats d’aquesta temporada figuren Ramón Mirabet, amb el seu estil mediterrani, i el DJ i músic Luca Feller, que posarà ritme als Tardeo Beach Club que se celebraran al llarg de la temporada.
L’oferta culinària es completa amb els restaurants exclusius per als clients del Beach Club en Gusto i Pura, que destaquen per la seua cuina basada en productes frescos, saludables i de temporada. Mentrestant, Flamma Beach Foodhouse, restaurant insígnia d’Infinitum obert al públic general, oferirà una experiència gastronòmica completa amb plats a la brasa, arrossos, carns, pescats, entrants i postres, tots elaborats amb productes de proximitat. A més de la seva carta habitual durant el dia, oferirà servei de sopars de dijous a diumenge, a la seva terrassa panoràmica amb vista al mar.
«Cada temporada a Infinitum és una oportunitat per evolucionar i escoltar els nostres clients. Aquest any hem volgut reforçar allò que ens diferencia: una oferta gastronòmica de proximitat, un entorn privilegiat davant el mar i una programació d’esdeveniments que equilibra benestar, relax i entreteniment. El nostre objectiu és continuar sent un referent en lleure prèmium, oferint experiències de qualitat pensades al detall, on cada visitant trobi el seu moment ideal per a disfrutar», destaca Joaquim Mora, director general Adjunt de Golf, Beach Club i F&B a Infinitum.
El Beach Club de Infinitum ha estat elegit durant tres anys consecutius com el «Mejor Beach Club d’Europa», en les edicions celebrades el 2022, 2023 dels World Travel Awards, els guardons reconeguts a nivell mundial com el programa d’honor més prestigiós en viatges i turisme. Aquest any el Beach Club renova la seva nominació, fet que reafirma el seu compromís amb l’excel·lència i la qualitat del servei.
Accés flexible
Per adaptar-se a les necessitats de cada visitant, INFINITUM Beach Club ha dissenyat una estructura de tarifes flexible que varia en funció del tipus d’entrada, l’accés a determinades zones i la temporada de l’any.
L’horari en temporada baixa / ONLY PURA és de 11:00h a 19:00h. Mentre que en temporada alta (juliol, agost i primera setmana de setembre) serà de 11:00h a 20:00h.
Els preus són per a adult des de 40€ fins 75€ i l’entrada júnior des de 25€ fins 55€. El daybed prèmium per a dos persones costa 250€. A partir de les 15:00h, totes les entrades tenen un 50% de descompte. altres, l’accés inclou la possibilitat de disfrutar de totes les instal·lacions del club, zones diferenciades segons el tipus d’entrada.