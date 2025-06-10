Música
L’Altacústic torna a Altafulla amb un dia més de programació
La Vila Closa aposta per nous talents i artistes de referència com Ferran Palau i Joan Colomo
Altafulla acollirà la 12a edició de l’Altacústic, el Festival de Música Independent d’Altafulla, del 18 al 20 de juliol. Una cita estiuenca ineludible per als amants de la música emergent i de proximitat, que tindrà lloc un any més als espais singulars de la Vila Closa, combinant patrimoni i talent musical en un entorn privilegiat.
L’Altacústic s’ha convertit, després d’11 edicions, en una plataforma de descoberta per als nous talents musicals del país. La seva aposta per un format multiespai ha estat clau per oferir una experiència única i de qualitat, on cada proposta artística dialoga amb les condicions acústiques i visuals de cada racó del nucli històric d’Altafulla.
El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, ha destacat que «l’Altacústic és ja un dels esdeveniments culturals amb més tradició de l’estiu altafullenc. Enguany allarguem un dia més la programació i reforcem el model multiespai, combinant escenaris com la plaça de l’Església, la plaça del Pou i el Casal La Violeta. Ens agrada que Altafulla tingui diferents pols d’atracció i aquest festival, amb 12 edicions, ha aconseguit obrir-se un nom propi en el panorama musical català».
Per la seva banda, el director artístic del festival, Kike Colmenar, ha subratllat que «el valor de l’Altacústic és la cura amb què combinem música, espai, patrimoni i territori. Aquesta edició torna a ser una aposta per l’escena emergent, però també recupera artistes que ja són part de l’ADN del festival com Joan Colomo i Ferran Palau. Tot està pensat perquè el públic pugui gaudir d’una experiència propera, única i adaptada a cada espai».
Colmenar també ha destacat que enguany s’ha apostat per un concert de cloenda únic i de pagament, el de Ferran Palau, a la Violeta, com a manera de donar més llibertat a l’hora de programar una proposta artística potent fora del condicionant tècnic dels escenaris habituals.
Programació
El divendres 18 de juliol a l'escenari Església actuarà Núria Duran (20 h.); Nerea Bassart (21 h.) i Minibús Intergalàctic (22.30 h.). Dissabte 1 serà el torn d'Anaïs Vila a l'escenari Pou (20h.); Steve Smyth a l'escenari Església (21h.); Joan Colomo a l'escenari Pou (22 h.); i Sandra Monfort a l'escenari Església (23 h.).
Diumenge Ferran Palau oferirà el concert de cloenda a les 20 hores al Casal La Violeta. El preu de l'entrada és de 10 euros.
Amb aquesta nova edició, l’Altacústic reafirma la seva vocació de promoure el talent emergent i oferir una experiència musical integrada en el territori, apostant per la proximitat, l’autenticitat i el gaudi col·lectiu.