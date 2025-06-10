Societat
Aquopolis inicia la seva temporada d’estiu com a espai de lleure per al turisme vacacional
El parc aquàtic ubicat a la Pineda ofereix la millor diversió, adrenalina i relax per a tota la família
Aquopolis Costa Dorada va obrir les seves portes el passat 2 de juny per començar una nova i esperada temporada d’estiu. El parc aquàtic més gran i complet de la zona torna a convertir-se en la destinació perfecta per a famílies, amics i amants de les emocions fortes a la Pineda.
Els visitants podran disfrutar de més de 20 atraccions de diferent intensitat, zones de relax, piscines temàtiques com la icònica piscina d’onades i un ampli ventall de serveis de restauració i àrees verdes per descansar entre capbussons. A més, els més petits trobaran espais dissenyats especialment per a ells, amb atraccions infantils que garanteixen seguretat i diversió a parts iguals.
L’aquàtic, situat en una de les zones vacacionals més importants de la Costa Daurada, rep cada estiu a milers de turistes procedents de comunitats autònomes com Aragó, País Basc, Navarra o La Rioja, a més de la presència d’habitacions locals de Tarragona i d’altres zones de Catalunya.
A més, el turisme internacional es referma i aquesta temporada estival estarà representada per turistes procedents del Regne Unit, Irlanda o el Sud de França que passen les seves vacances d’estiu a La Pineda o voltants.
Aquopolis Costa Dorada convida tots els visitants a viure una experiència inoblidable aquest estiu, combinant diversió, aventura i relax en un entorn únic.