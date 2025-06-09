Societat
‘Salou, cors d’estiu’, una nova festa que emularà la rua del Cós Blanc en ple mes de juny
Les colles seran les protagonistes en aquesta desfilada que sortirà de l’avinguda Carles Buïgas
Salou, cors d’estiu és el nom que ha rebut la festa estival que emularà el concepte del Cós Blanc. El dia 28 de juny, a les 20 hores, una gran desfilada de colles locals sortirà de l’avinguda Carles Buïgas com a tret de sortida de la festivitat.
A partir d’aquí, la festa recorrerà el passeig Jaume I, un dels espais més emblemàtics del municipi, fins a arribar a la plaça de les Comunitats Autònomes, on tindrà lloc una gran festa final oberta a tothom. Com passa a la festa d’hivern, la rua estarà acompanyada de música i coreografia, això sí, no s’espera el llançament de confeti, un dels trets més diferencial del Cós Blanc. La ruta també varia respecte a la celebració del febrer.
La iniciativa d’aquesta festivitat va sorgir durant el balanç de la celebració del Cós Blanc, quan l’alcalde, Pere Granados, va traslladar aquesta possibilitat a les colles. Tot i això, Salou, cors d’estiu neix amb la voluntat de ser una nova cita al calendari festiu desvinculada dels actes de la Festa Major del febrer.
Des de l’Ajuntament apunten que la nova festivitat vol servir per «donar la benvinguda a l’estiu» amb una «festa popular on el protagonisme recau en la força de la gent i en l’esperit festiu, acollidor i amable que caracteritza Salou». A més, remarquen que la celebració vol ser «molt més que una desfilada».
Això sí, encara no s’ha confirmat el nombre de colles que participarà. Durant la darrera edició del Cós Blanc van participar un total de 28 carrosses i més de 50.000 persones. Cal destacar que la nova iniciativa arriba a les portes del juliol, un moment en què el municipi multiplica exponencialment la seva població.
Cap de setmana d’estrenes
Un dia després del Cors d’estiu, el diumenge 29 de juny, Salou celebrarà una nova festivitat. A les 22 hores, tindrà lloc el Proud of Salou (Salou, amb orgull), a la plaça de les Comunitats. L’acte central comptarà amb la participació del reconegut actor i imitador tarragoní Josep Ferré, A continuació, la festa continuarà amb la música en directe d’un DJ.