Gastronomia
Prop de 6.500 tapes servides en una nova edició del II Festival Gastronòmic de Torredembarra
El certamen es va celebrar dissabte la tarda al passeig Rafael Campalans
La segona edició del Festival Gastronòmic de Torredembarra ha tornat a aplegar un públic nombrós i una participació destacada dels establiments locals. Durant la tarda de dissabte, al passeig Rafael Campalans, es van servir 6.446 tapes, gairebé un 30 % més que en la primera edició, i es van vendre 1.850 copes de vi serigrafiades amb bossa. L’espai va comptar amb la participació de 20 establiments de restauració, 2 foodtrucks i 2 bodegues locals, oferint una àmplia i variada proposta gastronòmica en format tapa.
El Festival Gastronòmic l’organitza l’Ajuntament de Torredembarra, a través de la Regidoria de Turisme i Comerç. La regidora responsable de l’àrea, Jovita Baltasar, ha valorat molt positivament els resultats d’aquesta segona edició i ha destacat que «estem molt satisfets de la gran resposta obtinguda. Superar les 6.000 tapes servides i gairebé 2.000 copes venudes assenyala que hem consolidat el festival. La gran acollida de la primera edició, amb prop de 5.000 tapes servides, ens va animar a repetir i ampliar aquest festival de degustació. És una aposta per la gastronomia local, per dinamitzar el comerç i per oferir una activitat de qualitat per a la ciutadania i per als visitants».
L’oferta d’activitats complementàries també va tenir una bona acollida: l’espai infantil Jocs Tronats va reunir 109 nens i nenes, i la programació musical amb MaambO Music i Lola Van DJ Truck, que van congregar unes 600 persones de públic.
Els establiments i bodegues participants han estat: Pizzeria L’All Negre, De Bat a Bat, Cal Jan, Restaurant Cal Silver, El Cau de la Torre, Bar l’Estació, Ristorante Pizzeria Lina, La Ona Livorno, Restaurant Òxid, Restaurant Las Palmeras, Pepito Bravo, Toppings, Perrito, Pícolo, Sal i Sucre, Xaloquell, Restaurant 4 Latas, Restaurant 4 Makis, Chapichapi (food truck), Ristretto (food truck), La Bodega PS, el Restaurant Saona, la bodega Bon Vi i Cal Serafí.