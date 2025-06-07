Cultura
El periodista Àlex Gorina reivindica les humanitats i defensa que s'ensenyi cinema a les escoles des del FIC-CAT
El crític de cinema rep el premi Montserrat Carulla en la gala de cloenda de la dissetena edició del festival
El crític de cinema Àlex Gorina ha rebut aquest dissabte el premi Montserrat Carulla a la gala de cloenda del FIC-CAT, el Festival Internacional de Cinema en Català a Roda de Berà. En el seu discurs, Gorina ha recordat les figures que li van fer confiança als inicis, alhora que ha reivindicat l'ensenyament de les humanitats a les escoles per afrontar els extremismes. "Ensenyar humanitats és ensenyar i aprendre a pensar", ha afirmat just després de recollir el guardó.
La gala ha donat a conèixer el palmarès, on entre altres, s'ha premiat 'El negre té nom' de Fèlix Colomer com a millor documental i 'Esmorza amb mi' d'Iván Morales com a millor llargmetratge. El FIC-CAT ha tancat la dissetena edició després de 78 projeccions en una setmana.