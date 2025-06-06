Successos
El 'top manta' enfronta els ajuntaments de Salou i Cambrils
Els manters es van manifestar ahir a Salou en resposta al registre de dos magatzems amb falsificacions
La Guàrdia Civil va dur a terme ahir l’entrada i el registres de dos magatzems a Salou per un presumpte delicte contra la propietat industrial i intel·lectual. Els registres s’haurien dut a terme un al carrer València i un altre al carrer Sol, dues vies paral·leles al passeig Miramar.
Durant l’operació no es va produir cap detenció, però si es van intervenir tres furgonetes amb una gran quantitat de roba i complements que serien falsificacions. La Guàrdia Civil es va emportar 8.336 articles, principalment roba esportiva, bosses i gorres. Tots els productes tenien etiquetes i logos de conegudes marques comercials i, per tant, mancant el peritatge oficial, es tractaria de peces falsificades.
Com a resposta a la intervenció policial, una trentena de manters senegalesos van muntar una protesta a la zona del passeig marítim de Salou. Aquests van tallar la via i van papereres de la platja al mig del carrer. Els manifestants també haurien llençat objectes contra el cordó policial, però sense arribar a ferir a ningú.
Arran d’aquesta situació, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Salou van activar més d’un centenar d’efectius per garantir l’ordre públic. La via va estar tallada a la circulació des del Nàutic de Salou tot el matí i la policia va mediar amb els manters per aixecar la protesta.
Per sort, la concentració es va aixecar sense incidents després que els manters i el cos policial arribessin a un acord per obrir un procés de mediació. De moment, es desconeix qui participarà d’aquesta taula de mediació, en la que podrien participar els Serveis Socials per tal de buscar un altre model d’economia pels implicats en la protesta.
Salou assenyala a Cambrils
Des de l’Ajuntament de Salou, el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez, va assenyalar a «la venda ambulant irregular al municipi veí», en referència a Cambrils, com a font del problema. En un comunicat, considera que Cambrils no ha pres «solucions efectives» contra aquesta activitat. El consistori salouenc considera «imprescindible» que és administracions superiors articulin respostes polítiques «urgents i estructurals» contra aquests fets.
En aquesta línia, el regidor va reiterar la voluntat de crear una Àrea Bàsica Policial (ABP) pròpia a Salou, com a «eina essencial» per fer front als «reptes específics d’una ciutat turística que multiplica la seva població durant la temporada alta». Pel consistori, aquesta eina permetria «comptar amb més efectius i garantir una resposta eficaç» davant problemàtiques com la venda ambulant irregular.
Finalment, l’Ajuntament demana prendre «decisions valentes, amb contundència i determinació» per evitar que aquest problema es continuï «cronificant». En qualsevol cas, Domínguez va agrair la tasca de mediació que va permetre «resoldre la situació sense incidents destacables».
«Problema de tots»
Per la seva part, l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, va lamentar les paraules de Domínguez assegurant que «mai entrarem a opinar a les estratègies d’un municipi veí». L’alcalde assenyala que «la venda ambulant il·legal afecta a tots, independentment on es col·loquin els venedors i on estiguin els magatzems». Oliver Klein defensa la «coordinació» dels diferents cossos policials per acabar amb aquest problema.