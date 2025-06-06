Municipal
Salou descarta establir cap negociació amb els manters
La Guàrdia Civil manté la investigació oberta per identificar els responsables dels magatzems de material falsificat
L'Ajuntament de Salou ha descartat establir cap negociació amb representants dels manters que venen productes falsificats, ja sigui a nivell polític o a través de membres de la Policia Local. En un comunicat, el consistori ha manifestat que "no hi ha res a negociar sobre una activitat que és manifestament il·legal i, per tant, no es preveu cap trobada ni tampoc la cessió d'instal·lacions municipals per a aquest tipus de reunions".
Així mateix, l'ajuntament ha reiterat que "la venda ambulant il·legal no és un problema que es manifesti al terme municipal de Salou". Per la seva banda, fonts de la Guàrdia Civil han apuntat a l'ACN que tampoc obriran cap via de diàleg o negociació amb el col·lectiu.
Arran de la intervenció de la Guàrdia Civil aquest dijous en dos espais de Salou on es guardaven productes falsificats, una trentena de manters van concentrar-se al passeig Miramar i van tallar el trànsit durant tot el matí. Després d'un procés de mediació 'in situ' amb la Policia Local de Salou i els Mossos d'Esquadra, van abandonar el lloc dels fets.
Des de la Guàrdia Civil han indicat que la investigació continua oberta per identificar els responsables així com per poder detectar més punts d'emmagatzematge. Durant la jornada d'aquest dijous no es van fer detencions.