Accident a Salou amb quatre ferits lleus i caos circulatori a la C-31b
Un vehicle que circulava en contradirecció ha col·lidit frontalment amb un altre a la sortida de Salou
Quatre persones han resultat ferides, en principi de caràcter lleu, en un accident de trànsit que ha tingut lloc aquesta tarda a la sortida de Salou per la carretera C-31b, en direcció a Tarragona. L'accident ha provocat importants retencions i ha obligat a tallar temporalment la via. La informació ha estat avançada pel Diari de Tarragona.
L'avís s'ha rebut a les 16.13 h, quan un vehicle ha circulat en contradirecció per aquesta via, impactant frontalment amb un altre cotxe a pocs metres de la plaça Europa, una de les sortides principals del municipi.
Els serveis d’emergència han mobilitzat diverses patrulles de la Policia Local, unitats dels Bombers i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Tres de les persones ferides viatjaven en un mateix turisme, mentre que la quarta era el conductor del vehicle que circulava en sentit contrari. Aquest últim ha quedat atrapat i ha necessitat ser alliberat amb l’ajuda dels Bombers i atès in situ pel SEM.
La via ha estat completament tallada fins passades les 17.00 hores, fet que ha generat cues i un notable caos circulatori. La Policia Local ha redireccionat el trànsit per facilitar la sortida cap a Tarragona i recuperar la normalitat.
Fonts dels Bombers han explicat que la conductora que ha hagut de ser excarcerada ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus en estat menys greu mentre que els ocupants de l'altre vehicle implicat, una mare i dos fills, han estat portats a l'hospital Joan XXIII de Tarragona en estat lleu.