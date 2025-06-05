Mobilitat
Renfe habilita transport per carretera entre PortAventura i Tarragona per obres
La companyia ofereix més de 3.400 places en autobús per als usuaris afectats de l'R-17 i RT-2 aquest diumenge
Renfe habilitarà transport alternatiu per carretera amb autobusos per la interrupció de la circulació ferroviària prevista entre les estacions de Salou-PortAventura i Tarragona aquest diumenge. Adif executa obres de substitució de l'enclavament i de la senyalització entorn de la nova estació de Salou-PortAventura i ha programat un tall entre les sis del matí de diumenge 8 de juny, fins a les sis del matí de dilluns 9 de juny.
Renfe ha programat 62 circulacions i oferirà més de 3.400 places de bus perquè els usuaris de les línies R-17 i RT-2 de Rodalies, afectats per la interrupció, puguin fer el trajecte per carretera en ambdós sentits. L'horari del servei d'autobús està coordinat amb els horaris dels trens excepte el de la darrera sortida des de Salou-PortAventura en autobús, que serà a les 21:50 hores de la nit, per garantir el transbordament amb el darrer tren de Tarragona a Barcelona.
Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei, així com els horaris de trens i autobusos, es poden consultar els expositors de les estacions dels trams afectats i als webs i xarxes socials de Rodalies, Renfe i Adif.